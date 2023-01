Dejó el nombre del Perú en alto. Alessia Rovegno no logró pasar entre las cinco finalistas del Miss Universo y quedó eliminada del certamen de belleza tras su desfile del traje de gala, que según informaron, ella decidió cambiarlo a último momento.

La modelo peruana se enfrentó a 84 candidatas del Miss Universo y pudo entrar en el top 16, lo que le dio la oportunidad de volver a luir el traje de baño con una capa diseñado por ella misma y un vestido de gala plateado.

Denuncian sabotaje contra Alessia Rovegno en el Miss Universo

La noche del pasado miércoles 11 de enero de 2023, Alessia Rovegno hizo tres pasarelas donde modeló un traje de baño rosado y de dos piezas; un vestido rojo, diseñado por Augusto Manzanares; y un traje típico hermoso.

Luego de lucirse en la pasarela, a través de una transmisión en vivo en Instagram, Alessia Rovegno confesó que tuvo más de un impase detrás de escena. Es ahí que se animó a contar que las alas de su traje típico se habían roto.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Alessia Rovegno desde instagram

Sin embargo, lo que no mencionó la modelo fue que tuvo también un impase con el vestido de gala. Así que el tiktoker Carlos Gutiérrez fue el encargado de revelar que el traje que se iba a usar apareció completamente roto, aunque se desconoce el motivo de esta situación.

“Con el vestido de Perú pasó una cosa, yo creo que ya hoy está en las noticias. El tema que le rompieron el vestido a Miss Perú. Yo ese día almorcé con Jessica Newton y me contó que había aparecido roto el vestido que iba a lucir en la preliminar, no me dijo el color que era, pero que tenía raja y estaba roto en la parte de atrás y pues no sabe, no hay explicación de cómo se rompió ese vestido”, comentó al inicio.

Ante esta situación buscaron una solución y explicó que el vestido rojo era una segunda opción que tenían por si algo sucedía. Esta historia fue confirmada por Jessica Newton y le agradeció al diseñador Augusto Manzanares por ayudarles.

“Gracias Augusto Manzanares por acompañarme en esta competencia. Por correr al lugar del evento y pasar más de una hora arreglando el vestido”, señaló la directora de la organización del Miss Perú.

¿Qué países han ganado más Miss Universo?