Stephanie Cayo se encuentra siguiendo cada uno de los pasos que da Alessia Rovegno en el Miss Universo. La actriz peruana está emocionada porque su sobrina esté viviendo está experiencia y se animó a halagarla describiendo todas las virtudes que la hacen merecedora de la corona.

“Chicos, Miss Universo empieza ahorita, y yo les voy a decir la verdad. Nunca he sido fan de este tipo de concursos de belleza, ya lo saben algunos, pero me hace tanta ilusión que mi sobrina se encuentre concursando”, dijo emocionada la hermana de Bárbara Cayo.

“Puedo dar fe que mi sobrina es inteligente, buena persona, una chica dulce, además que se ha preparado mucho, tiene un cuerpo espectacular, es muy guapa. He visto a las otras chicas, son muy guapas, me imagino que son buenas personas también, pero vamos a ver, estoy tratando de ser justa, yo no he visto chica más guapa en el concurso de este que año que Alessia Rovegno”, agregó.

Stephanie Cayo advierte a concursantes del Miss Universo para que no vuelvan a sabotear a Alessia Rovegno

Aunque Alessia Rovegno solo salió a contar que se le rompieron las alas del traje típico en la noche preliminar, Jessica Newton sí señaló que la Miss Perú habría sufrido un sabotaje, pues el vestido de gala que tenía como primera opción también apareció roto.

A estas declaraciones, Stephanie Cayo no dudó también en referirse sobre el sabotaje sufrió su sobrina y lanzó una fuerte advertencia a las otras candidatas del Miss Universo.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Stephanie Cayo envía advertencia a concursantes del Miss Universo

“Espero que no se le pierda ningún zapato, ni le rompan algún vestido como ya lo han hecho. Ella no ha dicho nada porque es una chica muy dulce, pero yo si lo digo, porque a mí no me importa nada”, mencionó.

“Chicas, a todas las concursantes, a todas las voy a estar viendo, ojito, las voy a estar viendo de cerquita, ya he puesto gente al lado de Alessia para que las mire y las filme. A las que le atrevan a esconderle un zapato se las van a ver directamente conmigo”, sentenció.

Las 16 semifinalistas del Miss Universo 2022

1. Miss Puerto Rico

2. Miss Haiti

3. Miss Australia

4. Miss República Dominicana

5. Miss Laos

6. Miss Sudáfrica

7. Miss Portugal

8. Miss Canadá

9. Miss Perú

10. Miss Trinidad y Tobago

11. Miss Curaçao

12. Miss India

13. Miss Venezuela

14. Miss España

15. Miss Estados Unidos

16. Miss Colombia