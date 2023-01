Alessia Rovegno cuenta con el apoyo de su familia y de su novio Hugo García, quienes viajaron hasta Nueva Orleans, Estados Unidos, para alentarla en el Miss Universo. Es su hermana mayor, Arianna Rovegno, que no ha podido aguantar la emoción y le escribió unas hermosas palabras donde le expresa su orgullo y admiración.

A través de sus historias de Instagram, Arianna Rovegno le dijo a su hermana menor que admira su valentía para enfrentar todo y seguir cumpliendo todos sus sueños.

“Te amo. A disfrutar hoy, a romperla hoy. Todo nuestro amor está contigo. Mujer bella. Te admiro infinito”, son las primeras líneas que se lee.

“Un girasol para ti, mi amor. Me rebalsa la dicha de tenerte en mi vida y verte cumplir tus metas y objetivos que te propones con tanta firmeza y serenidad. Te amo”, finalizó.

Arianna Rovegno, quien es la hermana mayor de Alessia Rovegno, mostró lo orgullosa que está de la modelo peruana.

¿Cómo se vota por Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022?

Desde una de las tiendas online puedes descargar la aplicación del Miss Universo.

Clic en ‘Votar por tu favorita’.

Clic al rectángulo blanco: ‘Vota ahora’.

Busca la imagen hasta que encuentres las fotos de Alessia Rovegno y votas.

Eso sí, el primer voto es gratuito y luego puedes contratar uno de los paquetes que van desde un $1 hasta $199,99.

Hugo García y Arianna Rovegno alientan juntos a Alessia

El novio de la Miss Perú y su hermana están muy atentos a cada una de las incidencias de Alessia Rovegno y comparten el día día.

“Gente, no se olviden de votar por Ale y la mejor capa. Es el último día, así que vayan todos y, de paso, compártanlo para que más gente pueda hacerlo también. Y no se olviden de seguirla, que todo es muy importante. ¡Vamos, Perú!”, puso el ex chico reality.