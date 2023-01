El día que Alessia Rovegno, Miss Perú que disputa el Miss Universo 2023, se subió al ring | VIDEO

Alessia Rovegno se encuentra disputando el Miss Universo 2023 ante la mirada de millones de seguidores de dicha competición. Ante ello, la joven peruana tuvo la oportunidad de subirse a un ring en marzo de 2022. Pero, ¿por qué lo hizo? Todo apuntó a una campaña de concientización realizada por la marca Reebok. Seguido a ello, expresó las dificultades que atravesó cuando era menor de edad.

“Me acuerdo de mis miedos de niña, de mi timidez, de mi vulnerabilidad. Conforme fui creciendo fui transformando estas emociones en motivación, fuerza, y confianza por lo que gracias a Dios me ha llevado a conseguir todo lo que me he propuesto hasta el día de hoy. No hay mayor sentimiento de satisfacción que trabajar duro y esforzarse por lo que uno quiere lograr, ver los resultados de ello y sentirse orgulloso de uno mismo. Toma acción y construye la vida que siempre soñaste”, señaló en su cuenta oficial de Instagram.