Mientras las galas de cine siempre destacan por su glamour y buen gusto, los eventos musicales suelen ser más propensos a detonar las alertas de una emergencia fashion. En los Grammy, por ejemplo, muchos de los asistentes no pasaron el test y en esta galería de imágenes repasamos algunos de los peores looks.

La edición 2018 de los Grammy se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York. Y muchos de los invitados se sumaron a la lucha de la organización Time's Up portando rosas blancas como manifiesto contra los abusos sexuales.

Antes del inicio de la ceremonia de premiación, Kendrick Lamar y Bruno Mars ya se perfilaban como favoritos de la velada al llevarse los primeros gramófonos en la gala no televisada.

Lamar, nominado a siete gramófonos, obtuvo los reconocimientos a mejor video musical y mejores canción y actuación de rap por "Humble.", incluída en su trabajo "Damn.", con el que aspira a mejor álbum del año.

Bruno Mars, candidato a seis, se coronó en álbum R&B ("24K Magic"), así como canción y actuación de R&B ("That's what I like"). También obtuvo un reconocimiento como álbum mejor diseñado en categoría no clásica, que no está incluido en esas seis candidaturas.