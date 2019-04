ABBA se reúne: banda lanzará una nueva canción a finales de 2019

Hace un año, los fans de ABBA recibieron una grata sorpresa cuando el grupo anunció que lanzarían dos canciones para su gira virtual y ahora, Bjorn Ulvaeus, uno de los miembros de la legandaria banda, ha anunciado que al menos una canción se lanzará "en setiembre u octubre" de este año.

El proyecto se anunció por primera vez en 2016 y estaba programado para estrenarse el año pasado, pero debido a complicaciones recién se podrá escuchar alguna de sus dos canciones tituladas “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down” este 2019.

En declaraciones a AP, Bjorn Ulvaeus reveló que “está tomando muchísimo tiempo" hacer un video con avatares de los miembros del cuarteto sueco ABBA, por lo cual todo se ha retrasado.

Como se recuerda, ABBA había anunciado que Anni-Frid Lyngstad, Ulvaeus, Benny Andersson y Agnetha Faltskog se habían reunido para planear una gira en varios países pero de forma digital, a través de avatares.

ABBA es una de los grupos musicales más populares de la historia, la banda saltó a la fama en 1974, durante el Festival de la Canción de Eurovisión.

La banda es reconocida por sus éxitos musicales como: “Chiquitita”, “Dancing Queen”, “Money, Money, Money”. “The Winner Takes it All”, Waterloo”, “Fernando”, “Take a Chance on Me” y “Super Trouper”.