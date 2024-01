La muerte de la radio se anunció en un podcast. El locutor Daniel Marquina contó al programa de Carlos Orozco que Radio Oasis 100.1 FM desaparecerá, que en su lugar entrará una emisora cristiana, Bethel. Así termina uno de los últimos espacios dedicados al rock de los años 80 y 90 en el Perú, a casi 14 años desde su lanzamiento el 1 de marzo del 2010. También es una de las tantas radios musicales que desaparecen, como en su momento pasó con Viva FM, Radio Omega, Stereo Lima 100, Telestereo, entre otras. La emisora es una marca de Corporación Radial del Perú.

“(Ha sido) una experiencia muy íntima, brutal, espontánea, auténtica con los oyentes y conmigo mismo”, contó a El Comercio Gianni Chichizola, que conducía el espacio “Los archivos del rock & pop”. “Soy una persona que escucha música 24/7, todo el día estoy cultivándome de música de todo tipo de género y la radio para mi es el medio de comunicación más sano que existe”, agregó el comunicador.

¿Cómo se mueven los intereses musicales en el país?

“Las radios de rock en el Perú difunden música internacional, no local, a diferencia de lo que sucede en otros países, y tienen también una alta competencia porque su universo no es tan grande. La música preferida en el Perú es la cumbia, salsa y música andina. Mucho más atrás está el rock tanto en inglés como en español”, contó a este diario Santiago Alfaro, sociólogo y exdirector general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura.

El fin de Radio Oasis llega en la era del incrementado del número de consumidores de entretenimiento, y música, en plataformas digitales (YouTube, Apple Music y Spotify). “La circunstancias actuales que pueden explicar el cierre tienen que ver con la migración de los consumidores a internet. Eso está teniendo dos grandes efectos. Por un lado pueden disminuir el universo de oyentes, pero por el otro, y creo que es lo más determinante, es que la torta publicitaria es cada vez más reducida para la radio y la televisión porque los anunciantes ahora están invirtiendo en programación por internet, en podcasts por ejemplo”, agregó Alfaro.

Un estudio de ConcorTV del año 2022 señaló que un 71% de sus encuestados, de un total de 10.069 personas, consumía radio. En 2017 la cifra fue del 86%. En el mismo periodo de tiempo, el consumo de internet de los encuestados pasó del 66% al 85%.

¿Qué pierde el oyente con el fin de Radio Oasis? “El oyente creo que pierde mucho por el género musical. El rock and pop es un género masivo. Lamentablemente, ya tenemos que decir adiós y cerrar el telón de esta nueva etapa. Ya vendrán mejores (tiempos). Hay muchas personas para que escuchen los 80s y 90s en inglés y en español”, sostuvo Chichizola.

El oasis se seca, pero sus frutos, sus canciones, permanecen. ¿Los acordes imperdibles que haya transmitido la emisora? Chichizola suelta algunos: “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler, “The Reflex” de Duran Duran, “Like a Virgin” de Madonna y “You Are so Beautiful” de Joe Cocker en inglés; en español, “Mi auto era una rana”, de Pedro Suárez-Vértiz, “El amor después del amor” de Fito Páez, “Triste canción” de El Tri, “La universidad (cosa de locos)” de Rio.