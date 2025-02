El cantante panameño Boza vuelve este 2025 con una nueva propuesta musical que consta de un bundle de tres canciones, de la cual se desprende “Todavía”, una colaboración con Greeicy que fusiona el afrobeat con un sonido fresco.

El bundle que acompaña “Todavía” incluye también “Carisanta” y “Gangero”. El video oficial de “Todavía”, dirigido por Andrés Gonzalez, se grabó en dos locaciones: parte en Panamá y parte en Miami.

En esta nueva etapa, Boza sigue explorando y evolucionando dentro de un estilo popular a nivel mundial. “La canción tiene un flow muy bueno, la van a bailar y a cantar”, aseguró el panameño sobre este lanzamiento.

“Invité a Greeicy a participar en este tema porque es Greeicy. No hay nadie como ella. Me encanta su voz, cómo proyecta, la verdad, todo”, añadió Boza.

Por su parte, la artista colombiana confiesa que ya tenía en la mira a Boza desde hace tiempo y que no dudó en sumarse al proyecto. “Cuando escuché la canción, me encantó. Yo soy amante del afro y él está haciéndolo increíble en ese género, así que no podía decir que no”, expresó Greeicy.

Este estreno llega tras el éxito arrollador de “Orión” junto a Elena Rose, que acumula más de 214 millones de streams, entró al Top 200 global de Spotify, se mantiene aún hoy en el Top 200 de 13 países de Latinoamérica, permaneció más de 8 semanas en el puesto 2 del Latin Airplay Chart de Billboard y más de 17 semanas en la lista, además de ser seleccionada como una de las 25 mejores canciones latinas del 2024 por Billboard.

Cantante colombiana canceló su primer concierto por problemas de salud