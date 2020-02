Antes que Daniela Legarda y Emilio Jaime decidieran tener una canción en conjunto, cada uno se ganaba a su público de otra manera. Mientras que la hermana de Fabio Legarda alborotaba YouTube e Instagram con sus divertidos videos, el ‘exchico reality’ lo hacía compitiendo en televisión nacional.

Sin embargo, la popularidad creciente los llevó a plantearse nuevos caminos que los haría coincidir tiempo después: la música. Daniela debutó con el estreno de “Supérame ya” en setiembre de 2019; ocho meses después que Emilio hiciera lo propio con “Nuestro final”.

En conversación con El Comercio, ambos recordaron sus experiencias antes de convertirse en cantantes y adelantaron sus nuevos proyectos.

No más ‘realities’

Aunque gran parte del público que lo sigue provenga de su participación en ‘realities’ de competencia como “Esto es guerra” y “Combate”, Emilio Jaime ya no quiere saber nada de ellos. Asegura que su paso por la TV se trató solo de una táctica para hacerse notar y recibir el apoyo que hoy tiene, descartando así un posible regreso a este tipo de programas.

“Fue una estrategia que utilicé hace cuatro años para que, cuando yo quiera salir como solista, ya sea un poco conocido en el medio y, cuando salga con mi primera canción, me funcione. De hecho, la estrategia me funcionó. Estoy agradecido con mi pasado en la televisión, porque me ayudó a crecer como artista, pero hoy por hoy estoy dedicado a la música al 100%”, afirmó.

El legado de un Legarda

La principal motivación que Daniela Legarda tuvo para iniciarse en la música fue, sin duda, su hermano Fabio. Fallecido el 7 de febrero de 2019 a causa de la violencia, el recordado ‘Legarda’ alcanzó popularidad en Perú por sus temas “Volverte a ver” junto a Leslie Shaw; “Uber sex” al lado de Dylan Fuentes; y “Cheveraneando” con Daniela Darcourt.

Sobre su recuerdo a un año su lamentable muerte, su hermana aseguró que aún lo siente con ella. “Mi hermano es mi inspiración más grande. Siempre lo miraba para (recibir) su aprobación. Yo todavía lo siento así, lo siento todos los días conmigo. Cuando canto y estoy en la tarima, siento la energía de él y para mí eso es lo más lindo del mundo”, dijo.

