Un nuevo reconocimiento. El reggaetonero colombiano Feid ha recibido cuatro nominaciones al Latin Grammy 2024, abarcando las categorías de “Mejor Álbum de Música Urbana” por su álbum “Ferxxocalipsis”, “Mejor Canción Urbana” por “Luna” y “El Cielo” (junto a Sky Rompiendo y Myke Towers), y “Mejor Interpretación de Reggaeton” por “Perro Negro” con Bad Bunny. Este reconocimiento eleva el total de nominaciones de Feid a trece a lo largo de su carrera.

Sobre su nominación, Salomón Villada Hoyos, nombre real del artista, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento junto a fotos de sus amigos, familiares y equipo de trabajo. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Karol G, su actual pareja, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre una posible ruptura.

“Gracias a mi familia y amigos por creer en mí siempre. Ustedes son el premio que me gané hace muchos años; todos saben por qué FERXXOCALIPSIS es tan importante. ¡Gracias y felicidades a los nominados!”, escribió Villada. La ausencia de Karol G en las fotos no pasó desapercibida para los fans, quienes comentaron: “Te faltó poner a Karol, que gracias a ella te conocí. Unfollow”, “¿Y Karol G?”, “Todos nos sorprendimos al no ver a Karol” (sic).

“Ferxxocalipsis” ha sido certificado Disco de Platino en EE.UU. y figura entre los 10 mejores álbumes latinos en la lista Billboard. Actualmente, Feid viene realizando su gira mundial “Ferxxocalipsis”, ahora en Latinoamérica, que comenzó en agosto con dos conciertos completamente vendidos en Ciudad de México.

La gira se extenderá hasta diciembre, donde visitará Perú el 22 de noviembre, ofreciendo un concierto en el Estadio San Marcos, para finalizar en Medellín, su ciudad natal, agotando entradas en ciudades clave como Nueva York, Los Ángeles y Miami.

Además de su gira, Feid ha lanzado nueva música, destacando su sencillo de verano “SORRY 4 THAT MUCH”, que debutó en el puesto número 4 en la lista Billboard Hot Latin Songs. En abril, Feid colaboró con Yandel en el álbum “MANIFESTING 20-05″. También apareció en el “The Tonight Show” de Jimmy Fallon junto a Young Miko para interpretar “Offline”.