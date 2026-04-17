El cantante y artista plástico peruano, Giovanni Tazza, presentó su primer lanzamiento como solista “¿Quién quiere bailar conmigo?”. La propuesta, que actualmente se encuentra en las diferentes plataformas digitales, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera con una canción que busca acercar el dance pop a nuevas generaciones a través de una invitación directa al baile.

El videoclip traslada la propuesta al centro de Lima, utilizando como escenario espacios emblemáticos como el Jirón de la Unión, Av. Abancay y la Plaza San Martín. En ese recorrido se integran personajes que forman parte del pulso cotidiano, como el popular “Garfield del centro” y emprendedores de la zona, sumando autenticidad a una pieza que recoge la espontaneidad, el movimiento y la energía de la calle, convirtiendo el baile en una expresión natural que nace del propio ritmo de Lima.

“Decidí hacer el debut de mi proyecto musical con esta canción pues es una invitación al compatir, a bailar y disfrutar de la música”, comenta Tazza, reforzando una propuesta que pone en el centro la experiencia colectiva.

Sobre el artista

Giovanni Tazza es un cantante, compositor y artista plástico peruano, reconocido por ser parte de la banda de rock The Amixers, donde se desempeñó como voz principal y guitarrista. Con este proyecto, logró posicionar una propuesta dentro de la escena musical local, conectando con un público joven a través de un sonido crudo y contemporáneo.

En paralelo a su trayectoria musical, Tazza ha desarrollado una línea como artista plástico, explorando distintos lenguajes visuales que complementan su universo creativo. Esta dualidad entre música y arte se refleja en su nueva etapa como solista, donde apuesta por una propuesta más personal y ligera.