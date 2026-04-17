Resumen
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El cantante y artista plástico peruano, Giovanni Tazza, presentó su primer lanzamiento como solista “¿Quién quiere bailar conmigo?”. La propuesta, que actualmente se encuentra en las diferentes plataformas digitales, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera con una canción que busca acercar el dance pop a nuevas generaciones a través de una invitación directa al baile.
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