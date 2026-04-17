Resumen

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Giovanni Tazza es un cantante, compositor y artista plástico peruano, reconocido por ser parte de la banda de rock The Amixers, donde se desempeñó como voz principal y guitarrista. (Foto: Difusión)
Giovanni Tazza es un cantante, compositor y artista plástico peruano, reconocido por ser parte de la banda de rock The Amixers, donde se desempeñó como voz principal y guitarrista. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante y artista plástico peruano, Giovanni Tazza, presentó su primer lanzamiento como solista “¿Quién quiere bailar conmigo?”. La propuesta, que actualmente se encuentra en las diferentes plataformas digitales, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera con una canción que busca acercar el dance pop a nuevas generaciones a través de una invitación directa al baile.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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