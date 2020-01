Por primera vez en mucho tiempo, los Premios Grammy 2020 serán femeninos y modernos. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos elegirá este 26 de enero a las mejores producciones y artistas musicales en una ceremonia que no solo destaca por la primacía de las mujeres en las nominaciones, sino también por el poco tiempo de ellas en la industria. Estos son los casos de Lizzo y Billie Eilish, quienes obtuvieron 8 y 6 nominaciones, de manera respectiva.

Con el empoderamiento femenino y la frescura como características principales de este año, los Grammy enfrentan, con las votaciones ya cerradas, otra vieja discusión: el excesivo número de categorías a premiar. Si bien algunos rubros han sido eliminados y otros se han fusionado, aún hay más de 70 en competencia. Con este panorama, ¿qué se puede esperar en la edición No. 62 de los premios? El Comercio conversó al respecto con especialistas.

Girl power

La estadounidense Lizzo (31) encabeza las nominaciones en los Grammy 2020. Oriunda de Detroit, la rapera se juega el triunfo en ocho categorías, donde destacan cuatro: Álbum del año, Mejor artista nuevo, Grabación del año y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista. ¿Su arma de batalla? El álbum “Cuz I Love You” (2019), del que deriva su éxito “Truth Hurts”.

“(Lizzo) es una mujer que no solamente puede pasear por diferentes géneros, sino que tiene un talento increíble, un nivel de composición increíble, un nivel de interpretación increíble y que, además, rompe musical y ‘marketeramente’ con varios estereotipos”, destaca el compositor y miembro de la Academia latina Rodrigo Revoredo.

Billie Eilish, por su parte, es la candidata más joven de la ceremonia con solo 18 años. El sencillo “Bad Guy” de su disco debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019) la hará competir en las categorías de Álbum del año, Grabación del año, Canción del año, Mejor artista nuevo, Mejor álbum de pop y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista.

“Billie Eilish ha cambiado la manera de hacer música independiente. Hoy cualquiera puede hacer un disco que pueda llegar a este nivel, porque está moldeando la industria”, reconoce Santiago Díaz Siles, productor musical e ingeniero ganador del Grammy Latino 2019; con quien coincide Revoredo al afirmar que el ingenio de la californiana es pocas veces visto. "Es de los talentos en bruto que son muy difíciles de conseguir y comparar, porque, a diferencia de otro productos donde hay 70 personas involucradas, es principalmente ella, su composición y sus instrumentos”, sostiene.

Este girl power marca la diferencial respecto a las anteriores ediciones del Grammy. En medio de un importante contexto social donde se busca visibilizar a la mujer, la música no podía quedar afuera. Cada vez más son las exponentes que toman el protagonismo de los géneros más populares y los miembros de la Academia han sabido corresponder a ello. No obstante, esto no sería más que una reacción natural lejana a una posición necesariamente feminista.

“No tiene que ver con una regla sexista, sino es la música que hay ahora. Como hace tres años habían mucho más cantantes hombres que estaban de moda, ahora Billie Eilish, Lizzo o Ariana Grande son las que están empoderadas”, sostiene Juan Carlos Estremadoyro, ingeniero de mezcla y docente universitario.

Si bien existen ciertas voces que alegan que la Academia responde a inclinaciones políticas y sociales, el empoderamiento femenino es indiscutible; y su repercusión, inevitable. Lizzo y Billie Eilish son clara muestra de ello. “Esto es una consecuencia natural de cómo las mujeres han comenzado a tener prominente presencia en la música y cómo es que sus marcas son bastante llamativas para que un gran público las siga y sean reconocidas”, asegura Díaz Siles. Y son, precisamente, sus marcas o productos los que hoy son reconocidos por mérito propio.

Reivindicación musical

Tener más de 100 categorías en una premiación musical no resultaba raro hace 10 años. Se creía que de esta manera había más inclusión y oportunidades para los artistas. El problema, por el contrario, recaía en los miembros de la Academia, quienes veían imposible formar un criterio evaluativo con opciones tan dispersas. La reducción ocurrió en 2014 al establecer poco más de 80 categorías que se mantienen hasta hoy. Según el productor y miembro de la Academia anglo y latina Manuel Garrido-Lecca, esta disminución de rubros ha logrado una competencia más justa.

“En los últimos dos años, se ha puesto un poco más de énfasis y orden en lo que es competir por un premio con gente que estás absolutamente seguro que está haciendo el mismo tipo de música que tú. Antes, competías por una estatuilla contra gente que no estaba haciendo el mismo tipo de música y no era equitativo. Ahora hay un poco más de justicia”, afirma.

Las categorías de los Grammy fueron reducidas en los últimos cinco años. (Foto: Difusión)

La rebaja de categorías no solo responde a facilidades de votación, sino a un cambio musical innegable. Los últimos cinco años han evidenciado la pluralidad creciente de sonidos que impiden definir un género como tal y, por lo tanto, poder calificarlos en un grupo. Así lo asegura Revoredo, quien reconoce que esta problemática no inquieta al público, pues este no repara en el tipo de música que escucha.

“Hay tantas colaboraciones, influencias y gente trabajando en conjunto que es muy complicado establecer qué género es cuál. Es una medida interesante en cuanto a estar a la par de lo que sucede en la música ahora. La gente ahora escucha la música de una manera mucho más fluida y no está pensando en el género que le gusta, sino en la música que le gusta; sin profundizar si es X o Y género”, dice.

Podríamos entender, entonces, que las tendencias son las que han moldeado las prioridades de la Academia. La constante evolución de la industria musical cambia la demanda y el atractivo de la gente. Mientras algunos géneros resurgen en popularidad; otros, solo recaen. Sin embargo, hay quienes consideran que responder fielmente a estas tendencias no siempre funciona en una premiación de tal envergadura como los Grammy. “Siento que se ha perdido identificación al agrupar diferentes géneros musicales en una sola categoría, como la alternativa o la de latin rock, porque son géneros que muy difíciles de agrupar en uno solo”, señala Estremadoyro.

Las modificaciones en las categorías aún son discutidas en la interna de la Academia. (Foto: Difusión)

Pese a las opiniones divididas, se reconoce un avance por establecer mejores parámetros de evaluación, sobre todo, teniendo en cuenta los tropiezos de años anteriores. De aquellos, recordamos la criticada división de categorías por sexo; hoy eliminada. “Es interesante cómo la Academia responde al paradigma social actual al haber quitado las categorías para hombre y para mujer, como en el country o el rock, en respuesta a la igualdad de género”, reconoce Díaz Siles. “Al eliminar las categorías de hombre y de mujer, sí se logra una mayor objetividad por quién es el mejor”, respalda Estremadoyro.

Dato

Este domingo 26 de enero se celebrarán los Grammy 2020 en el Staples Center de Los Ángeles, donde se premiarán los mejores trabajos musicales grabados desde el 1 de Octubre del 2018 hasta el 31 de Agosto del 2019.

