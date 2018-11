Arctic Monkeys en Lima y todos los shows confirmados hasta ahora para el 2019

A menos de dos meses para el final del año, la agenda de conciertos del 2019 ya empieza a marcar sus primeras fechas. La banda británica Arctic Monkeys es la más reciente en ser anunciada para la temporada en Lima y con ellos ya va quedando un poco más claro el panorama de lo que veremos entre febrero y marzo.

Rock, pop y reggaetón son los géneros que dominan la oferta, hasta el momento. La australiana Courtney Barnett será de las primeras en iniciar la temporada de conciertos en Lima en 2019 con la gira de "Tell Me How You Really Feel", uno de los álbumes más aclamados del 2018 por la crítica musical.

Courtney Barnett - Need A Little Time. (Fuente: YouTube)

También en febrero estarán -por partida doble- los estadounidenses de Bush y Stone Temple Pilots con un show para los nostálgicos del sonido noventero. Los Pilots, que perdieron a su cantante (Scott Weiland) en 2015 llegan con Jeff Gutt, un veterano de la escena musical de Detroit, como su vocalista principal.

Como es usual, en marzo la agenda se pone más cargada con los ya confirmados conciertos de Luis Miguel, Lenny Kravitz y Wisin y Yandel. En ese mes también se realizará en la región el festival Lollapalooza, por lo que no sería de sorprender que sumen fechas en nuestra ciudad algunas de sus principales estrellas.

En la galería que acompaña esta nota te contamos qué artistas y en qué fechas se presentarán en el Perú.