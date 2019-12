José José es el nombre artístico de José Rómulo Sosa Ortiz. Nació el 17 de febrero de 1948 en México. Cumple 71 años. En su casa siempre hubo música. Su padre fue el tenor José Sosa Esquivel y su madre la concertista de piano Margarita Ortiz Pensado. Ambos, sin duda, fueron de gran influencia para el pequeño José, que con el tiempo se convirtió en uno de los cantantes más importantes de la balada en español.

El éxito le llegó de la noche a la mañana cuando cantó “El triste” en el Festival de la Canción Latina en 1970. En innumerables entrevistas, José José ha comentado la gran sorpresa que le causo el repentino reconocimiento que llegó a su vida tras esta interpretación. Lamentablemente, no todo fue bueno: problemas financieros, problemas de salud y recaídas en el alcoholismo forman parte de su vida.

A pesar de todo, hizo lo posible por seguir cantando. En 1972 tuvo una afección en un pulmón y casi deja de cantar para siempre. Tras un tratamiento pudo volver a los escenarios. Hubiera sido triste que a un par de años de hacerse conocido hubiera tenido que dejarlo todo.

Muchos de sus discos han sido exitosos. ¿Quién no ha escuchado alguna de sus canciones? Es importante destacar que José José siempre trabajó con grandes compositores que hacían las canciones a su medida. Quien no haya escuchado una canción de José José, la ha escuchado en versión de otro artista. Hay versiones en salsa, en rock, en hip hop y hasta en heavy metal.

Hoy el cantante "Gavilán o paloma", "Volcán", "Lo pasado pasado" y otros tantos temas reconocidos, se encuentra retirado. Su música no deja de sonar nunca. No hay dolor del corazón al que José José no le haya cantado. Compartimos el cómic “El triste príncipe que vivió su canción” para mostrar un poco de la historia que vivió fuera del escenario.

Esperamos que después de leer esta historieta busquen la versión de “El triste” que este gran cantante interpretó en el Festival de la Canción Latina en 1970. Así se darán cuenta por qué José José fue llamado y reconocido como “El príncipe de la canción”.