El músico irlandés Bono Vox, célebre por su trabajo frente a la banda U2, cumple hoy 60 años. Aquí reunimos discos, películas y libros que nos acercan a su figura.

1. “War” (1983)

El álbum más oscuro de U2 y el que los dio a conocer al mundo. Con canciones como “Sunday Bloody Sunday”, la banda de Bono iba definiendo un estilo que perfeccionaría años después.

2. “Into the Heart” (1997)

Este libro de Niall Stokes es la mejor forma de desentrañar a la banda, canción por canción, y de paso ingresar al complejo sistema compositivo de Bono. Perfecto para los fanáticos más obsesivos.

(Foto: Amazon)

3. “The Unforgettable Fire” (1984)

Disco activista: tiene canciones que hablan sobre los bemoles de las drogas, las bombas atómicas, así como otras dedicadas a Martin Luther King. “Múltiples texturas en el paisaje sonoro”, escribió “NME”.

4. “U2 by U2 ” (2006)

En este libro, los secretos de U2 se revelan a partir de fragmentos de varias entrevistas (desde los 70) a Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, y su mánager Paul McGuinness. Imperdible.

(Foto: Editorial)

5. “The Joshua Tree” (1987)

Este es el pico de calidad de la agrupación irlandesa, que suena madura y enigmática. “Where the Streets Have No Name” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” son puntos altísimos.

6. “Linear” (2009)

Un filme experimental del talentoso videasta Anton Corbijn, construido sobre la base de un disco inédito completo de U2, que en su momento fue rechazado por la disquera. Tremendo viaje.

7. “Achtung Baby ” (1991)

La séptima placa de U2 es considerada la segunda mejor de su repertorio, quizás porque le sirvió a la banda para reinventarse con un sonido más alternativo. Destacan temas como “Zoo Station”.

8. “From the Sky Down ” (2011)

Documental sobre el clásico “Achtung Baby”. Aquí la banda regresa en el tiempo, a partir de entrevistas y material de la época, y se ve a sí misma en pleno proceso de crisis de identidad.

9. “U2 at the End of the World ” (1995)

El periodista Bill Flanagan siguió a la banda durante las presentaciones de la popular gira Zoo TV, recolectando anécdotas que plasmó en este libro.

(Foto: Amazon)

10.“Killing Bono” (2011)

Nick Hamm dirige esta comedia musical protagonizada por dos hermanos que tratan de hacerse camino en la movida de los 80, con Bono como un joven aún desconocido. Basada en una historia real.