“Felicitaciones a la reina de esta noche de la Quinta Vergara, una reina de Chile, que solo puede lograr esta relación, este contacto imposible con el ‘monstruo’, que si no te mata, te ama y te vuelve una reina para siempre”, expresó Macarena Ripamonti al entregarle la Gaviota de Platino a Myriam Hernández.

La noche del último lunes, la baladista santiaguina no solo reafirmó su lugar como una leyenda de la música romántica, sino que también hizo historia: se convirtió en la primera mujer en recibir este prestigioso galardón de manera oficial. Hasta entonces, solo Isabel Pantoja lo había obtenido, pero el reconocimiento originalmente estaba destinado a Juan Gabriel. Ahora, Hernández se une a una élite reservada solo para íconos de la música como Luis Miguel, Lucho Gatica y Los Jaivas.

Pero este no fue solo un homenaje a su trayectoria, sino el reencuentro con un escenario que marcó su vida y carrera. Después de más de dos décadas, la artista regresó con su propio espectáculo a Viña del Mar. “Han sido 23 años de ausencia, artísticamente hablando. No venía con un show mío desde el 2002. Hace dos años, Karol G me invitó a cantar y ahí volví a pisar la Quinta Vergara”, recordó conmovida.

El público la esperaba con ansias, y ella lo sintió desde el primer momento. “Había una gran expectativa por verme interpretar mis canciones en esta nueva etapa. Y, al final, el cariño de la gente lo superó todo. Así lo viví”, expresó, visiblemente emocionada.

Trasciende generaciones

Desde su debut con “El hombre que yo amo” en los años 80, Myriam Hernández ha conquistado la música latina, convirtiéndose en la única artista femenina chilena en liderar la lista Hot Latin Songs de Billboard con éxitos como ″Peligroso amor” y “Te pareces tanto a él”.

Con más de 10 millones de discos vendidos, duetos con grandes figuras como Marco Antonio Solís y Gilberto Santa Rosa, y reconocimientos como el Grammy Latino a la Excelencia Musical, su legado es innegable.

Cinco veces ovacionada en Viña del Mar y excoanimadora del festival, la artista chilena sigue siendo una de las voces más icónicas de Hispanoamérica. Sus canciones han acompañado a millones de personas en todo el mundo y siguen conquistando nuevas generaciones.

Clásico inmortal

Títulos como “Herida”, “Huele a Peligro”, “Mío”, “Te pareces tanto a él” y “Peligroso amor” han marcado a generaciones enteras. Pero si hay una canción que se ha convertido en un verdadero himno es “El hombre que yo amo”.

Desde su lanzamiento en 1988, esta balada alcanzó rápidamente el primer lugar en 20 países y un año después hizo historia al ingresar al ranking latino de Billboard en Estados Unidos, posicionando a Hernández como la primera chilena en lograrlo.

“Me enamoré de su letra y melodía apenas la escuché. Era potente. Luché por grabarla y se convirtió en un éxito”, contó la artista en una entrevista con El Comercio en el 2023.

A lo largo de los años, la canción ha sido versionada en distintos géneros e idiomas. En el 2020, la peruana Susan Ochoa presentó su interpretación fusionando rock y balada, mientras que artistas como Daniela Darcourt y otras grandes voces han rendido homenaje a este clásico. En la edición LXII del Festival de Viña del Mar, Karol G la cantó junto a Myriam, en un momento que selló un emocionante reencuentro con la Quinta Vergara después de 17 años de ausencia.

“Estoy en una etapa en la que solo quiero disfrutar de mi música, del cariño del público y seguir creando”, afirmó Hernández. Su legado sigue creciendo, traspasando fronteras y reafirmando su lugar como una de las grandes reinas de la música latina.