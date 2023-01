“Veo estrellas sobre tu cabeza. Tú vas a ser grande”, le dijo hace más de tres décadas el desaparecido coreógrafo puertorriqueño Junito Betancourt a una adolescente Olga Tañón, como prediciendo su futuro. Ganadora de dos premios Grammy, cuatro Grammy Latino y 31 Premios Lo Nuestro, la galardonada artista de 55 años vuelve al Perú este 28 de febrero en la Explanada del Parque de la Exposición, como parte de su esperada gira “I am Back”.

“Amo al Perú, me alegra mucho saber que pronto regresaré, estoy ansiosa, espero poder hacer algo con Eva Ayllón o Tony Succar en el escenario, dependerá de los compromisos que ellos tengan”, destaca Olga Teresa Tañón Ortiz. “Vuelvo a estar activa y ahora mucho más flexiva, con varios kilos menos”, añade con gran satisfacción.

A mediados del 2021, la intérprete de “Basta ya” y “Cómo olvidar” se sometió a una cirugía bariátrica y tras perder 22 kilos de peso, no solo recuperó su esbelta figura, también su autoestima, vitalidad y energía.

“Uno no se siente bien cuando tiene tantas libras de más, tenía las piernas hinchadas, decía: ‘Esta no soy yo, esto no representa lo que es mi espíritu’. El sobrepeso se agudizó durante el confinamiento, no me permitía estar tranquila ni ser feliz, entonces tomé la decisión de operarme, se lo comuniqué a mi familia y, obviamente, me apoyaron. Ahora estoy feliz con mi cuerpo y mi carrera, tengo un marido que me ama (Billy Denizard) y unos hijos que me adoran”, asegura.

─¿Hubo algún punto de quiebre que te llevó a tomar esta decisión?

Cuando sentí que podía tener problemas de salud, con una madre diabética, hipertensa y operada del corazón, no podía correr el riesgo de que me dé algo de eso también a mí. Además, no me sentía bien con mi cuerpo y no tengo reparos en decirlo: no me amaba así, no me quería así, no era feliz y no quería seguir acostándome con las piernas hinchadas. Había empezado a grabar cosas a nivel profesional, pero no me sentía libre ni activa. Fue una decisión tomada con gran responsabilidad, de forma personal y en medio de cambios y renovación.

─¿Una renovación que incluyó un rejuvenecimiento facial?

La gente piensa que fue algo drástico porque mostré los resultados cuando todavía estaba hinchada, pero no fue una cirugía, no fue invasivo. Si me ves bien la cara, la tengo igual porque fue un tratamiento de ultrasonido que entra por tu piel para recoger un poco lo caído. No me puse boca, ni relleno en la cara, tampoco nalgas, ni pechos grandes porque no me gusta estar voluptuosa.

─¿Cómo defines el gran momento que vives?

Como un momento feliz en todo sentido. Antes podía estar feliz con mi carrera y una familia estable, pero mi peso no me dejaba completar esa felicidad.

─En agosto del 2022, después de 28 años lanzaste una nueva versión de tu hit “Es mentiroso”. ¿Cómo nace y por qué elegiste este tema?

Cuando hice esta versión fue súper cómico, jocoso, porque fue a sugerencia de mi esposo, y sabes por qué lo hicimos, porque la gente lo sigue cantando, la juventud la canta. Eso me llevó a pensar en la necesidad de renovar mis éxitos y nos ha funcionado súper bien. Estamos más que contentos con los resultados.

─También grabaste una versión del éxito salsero de Jerry Rivera, “Vuela muy alto”, entre otros temas...

Esta canción es muy significativa, tener la oportunidad de producirla en merengue fue un reto, y la gente ha respondido estupendo. Estoy haciendo mucha música, regresé con fuerza.

─Antes de este regreso, durante la etapa de cambios y sanación, ¿evaluaste dejar la música?

Hubo un momento en que me dispuse hacer un break, pensé en parar y cuando hablé con mis hijos sobre el tema, me dijeron que les gustaba verme haciendo lo que hago. Les dije que me iba a retirar porque hay tanta gente nueva, fresca, como en algún también lo fui yo. Ellos fueron pieza fundamental en este regreso, siempre estuvieron a mi lado, animándome a volver.

─El 2021 lanzaste “Senderos de amor” un disco hecho en pandemia , bastante personal influenciado por el género regional mexicano, y también y “Pal´ combo es lo que hay”, una propuesta en homenaje al Gran Combo de Puerto Rico. ¿A algún disco le tienes más especial cariño que a otro?

Tengo muchas consentidas, pero de las más recientes, con toda honestidad del mundo, mi preferida es “Pal´ combo es lo que hay”. Es grandioso haberle hecho un homenaje a la institución musical tropical más grande de mi país, especialmente a Rafael Ithier. Disfrutamos haciéndolo, fue completamente mágico.

─¿Cuál es el mayor temor que enfrenta una artista de exitosa y galardonada trayectoria musical como es tu caso?

Mi más grande temor es no tener la capacidad de entender cuando llegue el momento correcto de irme dignamente.

Presentación en Lima Olga Tañón cantará el próximo 28 de enero en la Explanada del Parque de la Exposición