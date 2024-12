A 11 años de su último concierto, Paloma San Basilio está de regreso en Lima. La ‘Diva de la Música Romántica en Español’ ha vuelto para celebrar junto a sus seguidores su 50 aniversario, que es a la vez su gran gira de despedida de los escenarios musicales, a la que ha titulado “Gracias”. “Quiero que este 5 de diciembre, nuestro reencuentro en el Anfiteatro del Parque de la Exposición sea una gran fiesta. Después de 50 años de carrera, tengo tanto qué agradecer”, afirmó la destacada cantante española en su primer acercamiento con la prensa local.

“Lo que más me emociona de reencontrarme con el público peruano es volver a recordar tantos momentos que hemos compartido juntos, desde la primera vez que los visité y toda su calurosa acogida cada vez que me subo en un escenario... Para mí Perú es una tierra única, cultural y gastronómicamente hablando, también con una gente maravillosa”, acota la artista, quien recuerda con especial alegría sus visitas previas al Cusco, Trujillo, Arequipa, Iquitos y otras ciudades del interior a las que llevó su música.

“Tengo recuerdos maravillosos de todo lo que aprendí de la cultura incaica, creo que es un país mágico y me hace mucha ilusión estar de regreso. Imagínense hasta qué punto tengo presente a Perú que mi tercera novela que publicaré próximamente incluye una parte ambientada en el Perú del siglo XVIII”, adelantó la cantante.

Con paradas previas en Colombia y Chile donde realizó presentaciones a casa llena en diferentes ciudades, Paloma llegó a nuestra capital acompañada por su hija Ivana, quien es parte de su equipo de producción, su ‘coach’ vocal y su corista. Una vez concluida su presentación, San Basilio la llevará a conocer Machu Picchu. “Quiero que mi hija también comparta el conocimiento de este país que yo he disfrutado tanto. Es algo que ella tiene que conocer”, sostuvo la ganadora al Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical 2006.

Su canción peruana preferida

“Gracias Tour” será un show memorable que incluirá en su repertorio entrañables canciones como “No llores por mí Argentina”, “Cariño mío”, “Juntos”, “¿Por qué me abandonaste?” y “Luna de miel”, entre otros temas de su amplia discografía de más de 30 discos. Incluirá también su canción preferida del cancionero peruano, que en esta ocasión interpretará a dúo con su invitada especial: Eva Ayllón.

“Mi canción favorita peruana por su puesto es ‘La flor de la canela’ que creo he cantado a lo largo y ancho de todo el mundo. La música peruana es preciosa, me encanta su cadencia, su rítmica, es una auténtica maravilla. Ahora, voy a cantarla por última vez junto a Eva Ayllón. Voy a compartir el escenario con una artista que admiro mucho, quería compartir con un artista peruano de esa talla. A Eva la acabo de conocer en Chile, pudimos tomar un café juntas, vamos a compartir nuestras voces y nuestras emociones. Es una forma de agradecer a ese país por tantas cosas que he recibido”, dijo.

“Me voy a retirar de la música pero voy a hacer otros proyectos, he decidido irme ahora que mi voz está intacta”, se despide la diva. Con este único concierto de Lima, Paloma San Basilio cerrará el primer tramo de este tour musical que, hasta septiembre del 2025, la llevará a recorrer su natal España, Estados Unidos y Centroamérica. Luego, hará un monólogo para teatro en el que interpretará a la icónica Dulcinea, de Don Quijote.

Paloma San Basilio; “Gracias Tour” Día: 5 de diciembre Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición (Av. Paseo de la República, Cercado de Lima) Hora: 8 p.m. Entradas: A la venta en Joinnus