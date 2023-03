La fuerza de la privilegiada voz de Pierina Less Santolalla nunca ha dejado indiferente al espectador. Desde sus inicios en la esfera pública musical con la noventera agrupación de rock Madre Matilda, la cantante destacó por su talento y por ser una de las pocas mujeres protagonistas de los escenarios locales. La banda se disolvió en el 2002, pero eso no significó el fin de la carrera de Pierina, quien decidió seguir en la música con un camino propio. Así ingresó al mundo del jazz. Y es este universo el que la trae de vuelta a los escenarios, esta noche, con el concierto titulado “Un paseo por la historia del jazz” en el local de Rock and Pez de Miraflores.

¿Qué se siente subirte al escenario cantando jazz cuando tus inicios fueron otros?, le pregunto. “Yo tengo dos amantes –responde divertida–: el pop, que está en mi ADN, y el jazz, que me ha dado la libertad de salirme del libreto”. La cantante y también compositora asegura que no extraña Madre Matilda. Desde la separación de la banda, su vida tomó otro rumbo melódico.

Recapitular

“Yo empecé cantando pop rock con Madre Matilda y una vez que la banda se disuelve me convocan Pochi Marambio y Pepe Céspedes para hacer música. Ahí es cuando Pochi me pregunta si sé algo de jazz y me recomienda integrar canciones de jazz en mi repertorio. Entonces empezó mi aprendizaje”, cuenta.

Sigue cantando pop rock en eventos, en actividades privadas y en algunas presentaciones abiertas al público, pero su repertorio hoy está entre dos universos. “Tengo un pie en el mundo del pop y otro en el mundo del jazz. Nunca dejé el primero, solo que me enamoré del segundo. Y ambos son estilos muy diferentes. Tú puedes cantar una canción pop de principio a fin, pero no te puedes salir de lo pactado en los ensayos. En el caso del jazz sí puedes hacer cambios de melodía, de voz, improvisar”, explica. En este camino, Pierina Less ha ampliado su repertorio también a otros idiomas, pues hoy sus shows incluyen canciones en inglés, alemán, italiano, portugués, francés y español.





La velada

“Un paseo por la historia del jazz” es un concierto gestado desde la Asociación de Jazz de Lima La dinámica combinará el talento de Pierina Less con la sapiencia de Diego Salvador, quien, entre canciones, irá explicando la diferencia entre los tipos de jazz y cómo estos se han transformado a través del tiempo, influyendo incluso en otros géneros. En la banda que acompañará a la intérprete se destacan los reconocidos músicos Carlos Espinoza (saxofón), Jerónimo Morán (contrabajo), Diego Salvador (guitarra) y Luca Susti (batería).

El repertorio de la presentación de esta noche se divide en cuatro bloques estilísticos, unificados a través de la narración sobre aspectos históricos y estructurales de la música. El primero se llama “La era del swing (1920-1950): New Orleans y la revolución del bebop”, en el que interpretarán canciones de Duke Ellington, Charlie Parker y Miles Davis.

El segundo bloque lleva por nombre “Hard-Bop, Free Jazz / Spiritual Jazz, Latin Jazz (1950-1979)”, e incluye temas de Thelonious Monk, Free Ornette Coleman, John Coltrane y Dizzy Gillespie. El tercero, titulado “Cool Jazz, bossa nova, afroperuano (1960-1989)”, aborda a Dave Brubeck, Tom Jobim y Chabuca Granda.

Finalmente, el cuarto bloque se llama “Fusión y jazz contemporáneo (1970-2020)” y llevará a escena temas de Jaco Pastorius, Perú Jazz y la estadounidense Esperanza Spalding.