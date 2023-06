“Baba” es el último lanzamiento de la banda juvenil Foné. El tema se define como un pop divertido y pegajoso que se enfoca en ese primer momento en el que dos personas se encuentran por primera vez y la química es increíble.

Foné.

La canción también es una invitación a bailar. De allí que su letra diga: “No sé por qué cuando ella baila me hipnotiza otra vez, no puedo dejar de mirarla sin que se me caiga la baba”.

Foné se formó por casualidades de la vida: Edu, Mati y Roro se encontraron caminando por las calles de Buenos Aires. Desde entonces lanzaron “Que no que no”, “Si lo sientes”, “Hay una guerra” y “Se va”, temas que combinan melodías románticas y exploraciones dentro del género urbano.