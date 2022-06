Mirella Cesa toma su charango y empieza a entonar “Déjame querer”, el nuevo sencillo de “La quinceañera”, el disco con el que celebra el mismo tiempo de carrera y que le ha valido una nominación en la categoría Mejor artista región andina en los Premios Heat 2022 gracias al tema “Cuando me ves”. Al encontramos con la guayaquileña en Punta Cana, lugar donde se celebrará esta ceremonia musical, es fácil contagiarse de su vibra y compromiso con su arte.

Cesa, que estuvo en el Perú después de su triunfo en Viña del Mar en 2018 con el tema “La corriente”, recuerda con mucho cariño su conexión con nuestro país. Además de mencionar el trabajo de Damaris, una artista con la que tiene muchas cosas que la hermanan, la ecuatoriana cuenta que aprendió a tocar el charango, el instrumento que caracteriza su sonido, con un peruano: Don José, del grupo Kuyayky, de Jauja.

“Nos conocimos en Miami, allí con él, con Don José, empiezo a estudiar este instrumento, se pude decir que tengo una conexión especial con el Perú”; dice Cesa sobre esas lecciones que recibió en su adolescencia, a los 16 años, cuando se encontraba en plena búsqueda de su sonido. “Yo quería una identidad sonora, que me defina como latinoamericana. Mi abuelo de parte de madre era de Ambato, una ciudad en la sierra centro del Ecuador, por ese lado viene el amor por el folclor nuestro”, explica la artista.

Sonidos y tendencias

Conocida como ‘La madre del andipop’, Cesa ha sido nominada en 7 ocasiones a los Premios Heat, incluso participó de la edición que se realizó en el Perú y considera que eventos como este permiten que se muestren también artistas que están fuera de lo que se considera ‘mainstream’ en estos momentos.

“Estos premios me encantan porque son diversidad, son unión e identidad musical de diferentes países. Me siento muy agradecida con toda la organización por tomar en cuenta propuestas como la mía, que no son propuestas que viven en el ‘mainstream’ o vienen acompañadas de una mega disquera, son propuestas que tienen un corazón, una identidad y que tienen visibilidad gracias a este tipo de premios”, dijo Cesa.

Sobre “Quinceañera”, el álbum que la ha vuelto a traer a la gala de los Premios Heat, la ecuatoriana dice que muestran toda la “madurez” que ha logrado en estos tiempos sobre los escenarios, pero que también la ayudan a definir el concepto del ‘andipop’.

“En ‘Quinceañera’ he puesto todas mis vivencias en 12 canciones, he llevado la pluma de mi composición a otro nivel. Arranqué muy jovencita y ahora soy hasta mamá, uno pasa por muchas cosas en este camino. Uno pasa por muchas cosas, pero queda esa esencia propia del andipop, que es el nombre que le pusimos a la propuesta. Siento que en este disco se puede entender este concepto, más allá de un estilo de música, es un estilo de vida, es Mirella contándote lo que ha sentido del amor, el desamor, de su tierra, su país, lo que me hace feliz o triste”, explicó.