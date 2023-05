La cantante peruana Milagros Soto Rivas, conocida en el ambiente artístico nacional como la ‘Princesita Mily’, falleció este lunes, 22 de mayo, tras batallar en las últimas semanas contra una enfermedad. La artista, recordada por su participación en la agrupación Pintura Roja, tenía 57 años.

La noticia del deceso de la intérprete la dio a conocer el director de Pintura Roja, Alejandro Zárate, a través de un video compartido en la cuenta de Facebook de la agrupación de cumbia.

“Estamos trabajando como siempre hacemos en Pintura Roja, pero queremos hacer un alto para pedirles a todos un minuto de silencio por nuestra querida Princesita Mily, más conocida como Milagros Soto Rivas, para quien pedimos este minuto de silencio, todo el Perú, una estrella que se apaga en estos momentos”, indicó el músico.

“Oremos todos por el eterno descanso de su alma, que Dios la tenga a su diestra. Mily, te debe mucho el Perú”, añadió.

Por su parte, el Ministerio de Cultura informó que el velatorio de la cantante se realizará en las instalaciones de su auditorio.

¿Qué enfermedad aquejaba a la ‘Princesita Mily’?

El pasado 10 de mayo, a través de un mensaje en Facebook, se dio a conocer que la ‘Princesita Mily’ se encontraba delicada de salud, por lo que se pidió a sus amigos y seguidores que oren por ella para que pueda superar el complicado momento que atravesaba. “El pronóstico es reservado, pero sabemos que Dios tiene la última palabra y nos unimos en oración por ella”.

En ese mismo sentido también se pronunció la agrupación Pintura Roja, donde la ‘Princesita Mily’ deleitó a millones de peruanos con su melodiosa voz, dando a conocer que la artista se encontraba en el momento “más difícil de su vida” y que estaba luchando “con las pocas fuerzas” que le quedaban.

Aunque el grupo no dio a conocer qué enfermedad aquejó a la cantante, sí la definió como un “enemigo invisible que está al acecho, para atacarnos cuando menos lo esperamos”. En dicho mensaje se detalló que la propia ‘Princesita Mily’ no quería que nadie sepa del mal que la aquejaba, el mismo que no solo afectó su estado de salud, sino también, su economía.