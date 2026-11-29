El cantante británico Robbie Williams regresará al Perú para ofrecer un concierto el sábado 12 de diciembre en el Estadio de San Marcos. La presentación formará parte del cierre de su gira mundial “Britpop” y marcará su despedida del público peruano.

El espectáculo contará con la participación de Zen y Meerkat, quienes tendrán a su cargo encender la noche y preparar el escenario para el esperado concierto internacional del astro inglés.

Zen, agrupación peruana de pop rock liderada por Jhovan Tomasevich, compartirá escenario con Williams como parte de esta fecha. La banda cuenta con una trayectoria dentro de la escena musical nacional y un repertorio vinculado al rock peruano.

“Para nosotros es un gran honor acompañar en este concierto a uno de los showman más reconocidos a nivel mundial en los últimos años”, señaló Jhovan Tomasevich, vocalista de Zen.

Por su parte, Meerkat representará a una nueva generación de músicos peruanos. La banda, formada en 2024, desarrolla una propuesta de rock alternativo que incorpora elementos del grunge, hard rock y pop.

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La agrupación trabaja una identidad musical vinculada a sonidos de guitarras, una estética oscura y composiciones que abordan temas como el amor y las emociones desde distintas perspectivas.

El concierto de Robbie Williams en Lima incluirá un recorrido por diferentes etapas de su carrera musical. La presentación también marcará el cierre de su gira mundial “Britpop”, con la que el cantante regresará a los escenarios peruanos.

Robbie Williams vuelve al Perú el 12 de diciembre.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster con el 15% de descuento con tarjetas de Interbank. Esta presentación permitirá concretar el segundo show que el cantante británico tenía previsto ofrecer en Lima el pasado 24 de septiembre, pero que fue cancelado tras la clausura de Arena 1.