El cantante ecuatoriano Segundo Rosero regresará al Perú para celebrar San Valentín con un concierto especial el sábado 14 de febrero de 2026. El evento, denominado “Viva el Amor Fest”, se realizará desde las 6 p.m. en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El artista interpretará sus éxitos más recordados, como “Sabor a miel”, “Nadie es eterno”, “17 años”, “Vagabundo, borracho y loco” y “Cómo voy a olvidarte”. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket y el espectáculo cuenta con licencia de Apdayc y la calificación del Ministerio de Cultura.

“Me siento muy feliz de volver a un país que me ha dado tanto. Realmente me siento un peruano más”, dijo Segundo Rosero sobre su show.

Segundo Rosero confirma concierto en Perú para San Valentín 2026. (Foto: Instagram)

El concierto contará también con la participación de destacados artistas peruanos de la música andina romántica. En el escenario estarán William Luna, SurAndino, Raíces de Jauja y Even Navarro, quienes acompañarán a Rosero en esta celebración.

William Luna interpretará canciones emblemáticas como “Vienes y te vas”, “Niñachay” y “No me mientas”, mientras que Raíces de Jauja hará vibrar al público con temas como “Nublados”, “Mi dueña” y “Amantes perfectos”.

SurAndino sumará ritmo con “Santiago Rico Rico”, “Jugadora” y “Ya fuiste”, y Even Navarro completará la noche con canciones como “Lágrimas” y “Momento de amar”. Con esta combinación de artistas, “Viva el Amor Fest” se perfila como un evento romántico para San Valentín 2026.