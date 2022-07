Sofía Reyes sigue cosechando los frutos de su éxito. Más de cuatro años después de haber lanzado su exitoso tema “1, 2, 3″ con Jason Derulo y De La Ghetto; la canción se mantiene en el Top 200 de lo más escuchado de Spotify. Ella llegó en Lima para su participación en el concierto en homenaje a los treinta años de carrera artística de Gian Marco, que reunió a 50.000 personas en el Estadio Nacional y donde también participó su colega, Nicole Zignago, una de las autoras de la antes mencionada canción.

“Siempre decía que Perú estaba en un lugar privilegiado de los países que quería conocer, desde hace muchos años la gente de este país ha mostrado un gran apoyo a mi música. Por esa razón, antes de brindar un concierto, quise tener unos días libres para ir a Machu Picchu y lo logré, fue muy mágico y siento que debo escribirlo para integrar la experiencia”, contó Reyes en entrevista con El Comercio, en días previos a su presentación.

La presión de las redes sociales, el empoderamiento femenino, el enfoque mental sobre la vida e incluso sus sueños. Sofía Reyes se muestra como es en la siguiente entrevista.

— Visitaste Cusco y lograste probaste la comida peruana. ¿Cumplió con tus expectativas?

En sí, yo intenté no tener expectativas y eso me ha servido mucho en la vida...

— ¿Qué experiencia de vida te llevó a pensar de ese modo?

Mi psicóloga es una razón grande, ella me ha dado muchas herramientas y ha caminado conmigo. También leo mucho y voy agarrando las cosas que resuenan conmigo. La pandemia me hizo reflexionar, dándome cuenta que llevaba mucho tiempo en piloto automático, muchas veces no estaba presente, por lo que en la pausa y la calma pude ver las cosas desde afuera y reorganicé mi vida. Ahora que visité Cusco, estuve con el público peruano y viví tantas experiencias, me parece tan maravilloso que no creo que no podré procesarlo todo hasta que llegue a mi casa en Miami y escriba mis emociones para integrar todo lo que viví, porque si no la vida se te va muy rápido. Creo que hemos creado un mundo que va corriendo y siento que escribir me ayuda lo que siento, es muy terapéutico.

— ¿Qué tipo de lecturas te interesan?

De todo un poco. Va cambiando, leo sobre la vida, superación personal, amor propio. Soy muy curiosa también con las religiones, entonces leo libros relacionados simplemente por entenderlas. Desde eso, hasta “Los cuatro acuerdos”, ahora estoy leyendo “El quinto acuerdo”, que son básicos para la vida. Hay un libro que recomiendo mucho también, que se llama “Aprendiendo a amar”, al final, todo parte de ahí, así que es importante.

"Me veo escribiendo una película y meterme a ese mundo [cinematográfico], aunque no tenga idea de cómo empezar ni qué hacer". Sofía Reyes, , intérprete mexicana





— Juntando tus pasiones por la lectura y la escritura, ¿te animarías a crear un libro?

Tal vez sí, cuando era chica me encantaba escribir historias, y luego me di cuenta de que con la música puedo hacer lo mismo en una canción. Pero más que un libro, me veo escribiendo una película y meterme en ese mundo, aunque no tenga idea de cómo empezar ni qué hacer. Desde pequeña, yo creaba historias larguísimas y a veces hasta pasaba cuatro meses escribiendo después del colegio. Siento que en pandemia reconecté con esa parte de mí y ahora me gustaría explorarlo.

— Justamente, tu música siempre tiende a contar una historia.

Exacto. Soy de contar historias y qué genial que pueda resumirlo en tres minutos con la música, pero las películas son diferentes. Me imagino musicalizando una cinta, es un reto mío, de saber que lo puedo hacer.

— Pasemos a la publicación de tu segundo álbum. “Mal de amores” compiló grandes temas que son exitosos y tienen varios años sonando como “1,2,3″ y también trajo nuevas canciones como “Palo Santo”. ¿Cómo fue unificar ese universo?

Pues han sido seis años de trabajar en este álbum. Tengo 26 años y esta es una etapa donde uno crece mucho, cambia y se cuestiona cosas de la vida. Entonces, pasé por muchos procesos de cambio durante la realización de este álbum, por lo que encontrarlo cohesivo, a pesar de que “1, 2, 3″ se haya escrito hace más de seis años, y “Palo Santo” hace unos meses, me hace dar cuenta que logramos hacer un mundo muy bonito mi equipo y yo. Todo el disco es un viaje largo por lo que estaba viviendo en esos años, y finalmente es una muestra de que, a través de un mal de amor, estaba aprendiendo a amarme. Siento que muchas veces desde una crisis tocamos ciertos fondos que nos llevan a algo más bonito. En mi caso mi crisis era desde el amor, uno imposible. Entendí luego que el amor era más incondicional. Muchas veces quieres estar con alguien pero viene más desde un lugar de ego, pero finalmente era todo lo contrario.

— En sí, es increíble que hayan pasado ya cinco años desde que salió “1,2,3″ y la gente aún siga escuchándola y haciendo remixes en TikTok, por ejemplo. ¿Qué sentimientos tienes frente al cariño que el público le sigue dando?

Es loquísimo. La canción explotó hace años y pensé que ya lo había dado todo, pero no, el tema no para. Hace unos días estuvo en el número tres, entre las más buscadas por Shazam en el mundo y actualmente es de las canciones con más videos de TikTok . Yo lo digo, pero no dimensiono el éxito, solo sé que es muy grande. En tan solo un mes y medio hay casi 10 millones de videos en TikTok con este audio, incluyendo los remixes y diferentes versiones.

— En estos momentos, tienes también otros éxitos que han pegado fuertemente en dicha plataforma, como “R.I.P” y “¿Qué ha pasao’?”, que es una colaboración con Abraham Mateo. ¿Cómo es ser músico en la era de TikTok?

Viene con su lado bueno y malo. Como decíamos antes, vivimos en un mundo que va muy rápido y lo mismo hay una constante demanda por sacar música, hacer tiktoks todos los días, interactuar a diario en Instagram, etc. De repente para mí se vuelve abrumador, ese es el lado negativo. Yo quiero disfrutar los lugares que visito, la gente con la que me encuentro, la comida que pruebo; siento que estar en el celular todo el tiempo y realizar historias para las redes sociales me quita el estar presente en la vida y eso es algo que no quiero. Trato de encontrar el balance. Al mismo tiempo, el lado positivo es lo que pasa ahora con “1, 2, 3″ y el alcance que tiene las redes sociales, dando un mensaje que puede cambiar la vida de mucha gente. Trato de usar mi voz y mis redes sociales de una forma positiva posible para crear un mejor impacto. Desde la parte personal trato de encontrar este balance para conectar con la vida lejos del celular, porque creo que recientemente las nuevas generaciones se están perdiendo de lo que pasa a su alrededor.

— En febrero lanzaste “Marte” junto a María Becerra, que brinda un mensaje de fortaleza femenina tras una infidelidad. ¿Crees que es importante tener narrativas de empoderamiento femenino estos tiempos?

Sí, por supuesto. Yo creo que las infidelidades son cosas que suceden, y cada uno lo maneja de diferente manera. A mí me preguntaron si perdonaría una infidelidad, pero depende mucho de la situación. Pero en general, siento que es importante tener un mensaje empoderante. En la canción hablamos sobre merecer un amor mejor, de imponer límites, el saber que tú mereces lo que das. Es una canción que se expresa desde esta decepción y dolor, pero también desde esa fuera de decir “ya no más”.

— En estos años las mujeres se han integrado con gran éxito al género urbano. ¿Crees que la industria musical está cambiando para bien respecto a este tema?

Siento que lo que ha pasado es que nosotras estamos alzando la voz. Ahora hay un movimiento muy grande con el feminismo y me parece muy bien. A veces entre mujeres crecemos y nos enseñan a compararnos y competir, por eso siento que es importante comunicar de estos temas. Yo me considero suertuda por crecer en una casa donde había un matriarcado. Para mí la mujer nunca fue menos, mi mamá siempre fue súper trabajadora, soñadora y resolutiva. Sé que es una burbuja, porque todo el mundo no es así, pero me dio las herramientas para pensar que yo puedo hacer cualquier cosa. Yo tengo varias amigas que los propios padres les dijeron que no podían, y eso muchas veces te frena. Desaprender es todo un reto.

— Regresando a tu música, dijiste que luego de terminar las promociones de este segundo disco querías mostrar un lado más “vulnerable y romántico” de ti. ¿Cómo va eso?

Ese proyecto va muy bien. Algo que me gusta es que no siento ninguna prisa de terminarlo, quizá no diez años, pero sí lo hago paso a paso. Quiero que sea real y honesto. A veces la inspiración no llega en todo momento, pero me gusta pensar que no voy a finalizar las canciones porque tengo que cumplir fechas. Pero puedo adelantar que es un álbum muy bonito donde habrá baladas y melancolía; yo siento que soy así, y que es una parte de mí que no he puesto allá afuera. También tengo un proyecto de un sonido y frecuencias que son más sanadoras y eso me emociona mucho. Y por último, estoy trabando en un programa llamado “Rincones en mi casa”, donde salgo yo hablando de historias personales, recomendando libros, podcast, etc. Herramientas que me han ayudado a estar en un lugar más feliz, en paz y consiente. Siento que al tenerlas tengo una responsabilidad de compartirlo con la gente.

Un adelanto de la faceta como baladista de Sofía Reyes, llegará este viernes 22 de julio, en el lanzamiento de la canción “Duele Tanto” de Carlos Zaur en colaboración con la intérprete.