No tiene un disco lanzado, pero suena en todas partes. No llega a la decena de conciertos, pero está a punto de hacer una gira por Sudamérica en los próximos meses. Tampoco tiene años en la industria musical, pero ya grabó con Ozuna, tiene una película (”Cato”, en Star+) y recientemente estrenó su nuevo tema con Myke Towers. ¿Cómo se explica el fenómeno Tiago PZK y por qué debemos prestarle atención a este argentino de 20 años que la está rompiendo?

Si usted escuchó el verso “Bombona, todos quieren contigo. Pero tú estás conmigo” significa que ya escuchó a Tiago en la sesión #48 junto a Bizarrap, un video que en YouTube tiene más de 120 millones de reproducciones. Casi nada.

Tiago Uriel Pacheco (3 de agosto 2001) nació en Monte Grande, Buenos Aires, y pese a una infancia complicada, nunca dejó de soñar. Hoy, próximo a lanzar su primer disco* “Portales” este 21 de julio, y a punto de arrancar el tour que lleva el mismo nombre y que ya tiene más de 30 fechas confirmadas, el joven argentino conversa con nosotros sobre su rápido crecimiento que lo llevó a tocar en el Lollapalooza de su país hace tan solo unos meses para miles de personas.

—¿Te esperabas todo lo que te está pasando?

No, la verdad que no, yo soñaba con esto. Pero cuando por ahí sueñas tanto con una cosa, terminas atrayéndola, yo creo. Todo no me lo esperaba tan rápido. A las personas que le ponen mucho esfuerzo, mucha dedicación a algo, les termina yendo bien. Yo por eso nunca bajé los brazos. Por eso ahora, si me dices, te imaginas que a los 20 ibas a tener un tema con Ozuna, una ‘BZRP session’, no, no me lo imaginaba. La verdad que no.

—¿En qué momento te encontró la pandemia?

Me pegó bien. Creo que soy de los pocos artistas a los que les pegó bien. La pandemia le pegó a los artistas que ya venían trabajando mucho, de gira, y de repente que te cambié toda esa realidad es de locos. En mi caso, yo que era un artista emergente, mi primer tema (“Sola”) explotó en pandemia. Ok, está pasando esto, es una oportunidad que llevo esperando toda mi vida y se me está dando. Estoy obteniendo el respeto de otros artistas y trabajé mucho durante la pandemia. Hicimos un montón de cosas, limitadas porque no podíamos hacer cosas que hoy sí se pueden.

—Terminó siendo más una oportunidad…

Sí, me cayó justo porque si yo pegaba y no estábamos en pandemia, iba a empezar a tener que hacer gira, a tocar en otros lugares y por ahí no estaba preparado para hacerlo. (La pandemia) me sirvió en el sentido de prepararme mentalmente para dar una buena performance. Voy a aprovechar esto para dar el 100% en el estudio, hice un disco entero. Hice varias canciones que salieron y les fue súper bien. Tengo solo un show hecho en Argentina nada más y un par de shows afuera. No llego a los 10 shows hechos en mi vida. Entonces, a mí medio que me vino bien (la para de los conciertos y shows en vivo).

—Has tenido que pasar cosas complicadas en todo este trayecto. Temas como “Loco” o “Sola” así lo demuestran. No todo puede ser “Bombona, todos quieren contigo...” ¿Cómo es abrirse como artista?

Soy una persona que todas las cosas las agarra para aprender. Uno se hace más fuerte con las caídas y durante toda mi vida pasé pruebas. Gracias a haber aguantado un montón de cosas, hoy puedo estar disfrutando de otro montón de cosas. Yo soy súper agradecido por todas las cosas buenas y malas que pasan, porque me sirven igual. Canciones tristes, temas súper felices o canciones de fiesta son vivencias mías, son cosas que pasaron en algún momento y que yo canto y escribo. Soy autor de todas mis canciones, sin embargo siempre estoy abierto a componer con más gente. Yo elijo, como artista, en cada canción mía, contar una vivencia. Siempre mantengo esa filosofía a la hora de hacer música.

—El crecimiento argentino de los últimos años tiene a Paulo Londra, pero también a María Becerra, Duki, LIT killah, tú y muchos más. ¿Cómo se siente ser parte de este cambio que nos demuestra que lo urbano [reggaetón, trap y más] ya no solo viene de Puerto Rico?

Yo creo que el responsable (del crecimiento) es el público de acá y después todos. Acá en Argentina no hay una imagen de líder, yo siento eso. Para algunos puede ser Paulo [Londra], para otros el líder puede ser Duki, María Becerra o Nicki Nicole. Hay tantos artistas y por eso se hizo el grupo de “Los del espacio” [María Becerra, LIT killah, Rusherking, Tiago PZK y FMK]. Acá somos 50 millones de personas y gran parte del público que nos escucha es argentino. Eso hace que artistas de Centroamérica, de otros países o continentes se fijen en lo que está pasando acá. María Becerra tocando en los Grammys americanos, Paulo Londra haciendo las canciones que hizo, Bizarrap y todas las fronteras que está rompiendo. Es decir, son varias piezas que están haciendo que Argentina suba de nivel (en la movida urbana).

TIAGO PZK reveló que siempre mantiene la filosofía de contar una vivencia a la hora de hacer música. (Foto: Thomi Raimondi)

—¿Qué podemos esperar de Tiago PZK y su nuevo disco, de la gira que harás por Perú [27 de agosto en Lima] y otros países?

En cuanto al show estoy muy emocionado porque nunca fui para Perú. Va a ser la primera vez que vaya, que conozca las tierras y a todos mis fanáticos. Veo muchos videos de eventos que hubo y me dieron muchas ganas de ir y conocer al público peruano y la comida también [risas]. En cuanto al disco, se vienen sorpresas. Es un disco en el que a mí el tracklist me gusta mucho. Hay colaboraciones que son pesadas y pronto vamos a estar publicando todo el disco, y espero que la gente se sorprenda y se emocione, porque yo estoy muy emocionado y creo que la vamos a romper.

El dato Tiago PZK cantará en Lima este sábado 27 de agosto en Arena Perú. Entradas desde S/ 100 en la web de Teleticket

Principales hits:

“Sola” - 2019 (canción dedicada a su mamá)

“Entre nosotros” ft. Lit Killah – 2021 (con remix en 2022 junto a Nicki Nicole y María Becerra)

“BZRP Music Sessions #48″ ft. Bizarrap -2021

“Nos comemos” ft. Ozuna – 2022

*El disco CATO Soundtrack pertenece a la película que protagonizó para Star+