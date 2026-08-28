Las entradas para el concierto ya se encuentran disponible en Teleticket | Foto: Difusión
Las entradas para el concierto ya se encuentran disponible en Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los solistas de la Ópera del Teatro Colón de Argentina ofrecerán una gala lírica el martes 10 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, en un espectáculo que rendirá homenaje al tenor peruano Luis Alva Talledo.

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