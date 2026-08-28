Los solistas de la Ópera del Teatro Colón de Argentina ofrecerán una gala lírica el martes 10 de noviembre en el Gran Teatro Nacional de Lima, en un espectáculo que rendirá homenaje al tenor peruano Luis Alva Talledo.

El evento reunirá a las voces de la soprano Laura Rizzo, el tenor Fermín Prieto, el barítono Omar Carrión, la mezzosoprano María Luján Mirabelli y la pianista concertista Eduviges Picone, quienes interpretarán un repertorio compuesto por diversas piezas del catálogo lírico internacional.

Entre los integrantes de la delegación figura Rizzo, quien fue seleccionada por Luciano Pavarotti en la final sudamericana del certamen que lleva su nombre y ha obtenido reconocimientos en los concursos internacionales de canto “Luis Sigall” en Chile y “Ciudad de Logroño” en España.

Por su parte, Prieto llega tras recibir el Premio Estímulo de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina en 2023 por sus roles protagónicos en el Teatro Colón.

La presentación contará también con la participación de Carrión, finalista del Concurso Pavarotti en Filadelfia, así como de Luján Mirabelli y la maestra Picone, exdirectora de Estudios Musicales del Teatro Colón, quien asumirá el acompañamiento en el piano.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket.