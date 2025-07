Sylvia Falcón, una de las voces líricas más importantes e imponentes del país, celebrará el 70 aniversario de “Mambo!”, emblemático disco de la estrella peruana Yma Sumac, en un show de lujo en el Gran Teatro Nacional, el próximo sábado 30 de agosto.

Para este evento musical, la cantante estará acompañada de una big band de 18 músicos, así como del maestro Néstor Torres, flautista estrella ganador del Latin Grammy, y de la cantante Milena Warthon. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

Este espectáculo será un homenaje a Yma Sumac, figura importante del arte en el Perú y el mundo con su disco “Mambo!”. Este hecho representa un hito en la carrera de Sylvia Falcón por la complejidad que significa la interpretación en vivo de las canciones de esta producción, además que será una experiencia única para el público.

“’Mambo!’ es el disco más emblemático de Yma Sumac, una joya creativa en la música del mundo. Siempre he querido cantar en formato de big band (18 músicos) y precisamente ese disco fue concebido y grabado con esa alineación. Y un detalle no menor es que estoy casi segura de que no se ha tocado completo en ningún concierto en el mundo desde que ella lo dejó de cantar en la década del setenta”, comentó Sylvia.

Sylvia Falcón celebra a Yma Sumac interpretando su disco “Mambo!” en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Instagram)

Para que “Mambo!” suene como fue concebido por Yma Sumac y el compositor ayacuchano Moisés Vivanco, Sylvia Falcón contará con la estrella del latin jazz, Néstor Torres, así como del maestro pianista Pepe Céspedes y de Aníbal Seminario, saxofonista peruano radicado en Los Ángeles, dos veces nominado a los Latin Grammy con la Afro Peruvian Jazz Orchestra.

La cantante nacional de pop andino, Milena Warthon, también será parte de una sorpresa musical durante el espectáculo.

Además, el show contará con un sentido homenaje a la mujer peruana desde la música y un introspectivo recorrido por las canciones emblemáticas del Perú, como “El Cóndor Pasa”, de Daniel Alomía Robles; “Bello Durmiente”, de Chabuca Granda; “Yo Soy”, de José Escajadillo; o los clásicos andinos “Mambo de Machaguay” y “La Matarina”.