Resumen
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El guitarrista y cofundador de la banda The Killers, Dave Keuning, reveló que hace dos semanas sufrió un grave ictus, que los médicos le dieron un 40 % de probabilidades de sobrevivir.
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