Luego de 26 años de trayectoria en teatro y televisión, el actor y conductor Christopher Gianotti estrena su nuevo espectáculo unipersonal titulado “Las canciones que me jodieron”, una propuesta que mezcla humor, reflexión y música para explorar cómo las letras de salsa, cumbia y baladas influyeron en su vida amorosa.

Con ironía y buen humor, Gianotti revisa aquellas canciones románticas que prometían un amor perfecto, pero que muchas veces generaron expectativas equivocadas. A través de anécdotas personales y situaciones cotidianas, el artista invita al público a identificarse con historias que todos hemos vivido y con las melodías que las acompañaron.

El espectáculo se presenta como una experiencia divertida, emotiva y cercana, donde la música se convierte en hilo conductor de recuerdos, risas y reflexiones sobre las relaciones de pareja. “Las canciones que me jodieron” busca conectar con la audiencia desde la autenticidad, ofreciendo un espacio para reír, recordar y pensar en cómo las canciones moldean nuestras emociones y vivencias.

"Las canciones que me jodieron" La cita es este viernes 26 de junio a las 10 p.m. en la Estación de Barranco y las entradas se pueden adquirir por Atrápalo.