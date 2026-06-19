Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Christopher Gianotti suma 26 años de trayectoria en teatro y televisión. (Foto: Difusión)
Christopher Gianotti suma 26 años de trayectoria en teatro y televisión. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Luego de 26 años de trayectoria en teatro y televisión, el actor y conductor Christopher Gianotti estrena su nuevo espectáculo unipersonal titulado “Las canciones que me jodieron”, una propuesta que mezcla humor, reflexión y música para explorar cómo las letras de salsa, cumbia y baladas influyeron en su vida amorosa.