En diciembre del 2020, mientras veía caer el telón del teatro Canout para siempre, Efraín Aguilar se prometió a sí mismo “volver a empezar pronto”. Ocho meses después de aquel duro episodio, el productor de 76 años se renueva y anuncia una temporada de café concert con el espectáculo “Amigas íntimas”. “La vida me da una nueva oportunidad, esta vez en el teatro Leguía”, asegura el realizador.

“No he tomado el Leguía, no soy administrador, solo hice un trato con los dueños para hacer café concert todos los jueves, a partir de este 30 de setiembre. Empezamos con una obra escrita, producida y dirigida por mí, un proyecto bastante personal, al que le he puesto mucho corazón”, añade.

La historia de “Amigas íntimas” gira en torno a qué piensan las mujeres sobre la evolución del sexo en el siglo XXI. Se desarrolla en 2005 y tiene como protagonistas a las actrices cómicas Jenny Hurtado y Patty Cabrera.

“Hasta la semana pasada, los ensayos fueron virtuales. Hoy empezamos con ensayos presenciales con dos grandes actrices a las que quiero muchísimo. Es una apuesta bastante divertida y arriesgada”, destaca Aguilar.

Ensayos de la obra "Amigas íntimas", espectáculo que Efraín Aguilar presentará en temporada de café concert. (Foto: Efraín Aguilar)

Han pasado casi cuatro décadas desde la última vez que el popular ‘Betito’ hizo una temporada de café concert. Fue en 1983, la obra se llamó “El pajarito del sacristán” y tuvo como protagonistas a los actores César Urueta, Romerito, Amparo Brambilla, entre otros.

“Fue una obra exitosa, congregamos a mucha gente porque tenía una temática divertida, no era vulgar ni mostrábamos a mujeres desnudas. Mi estilo siempre fue ofrecer divertimento sano y eso es lo que vamos a seguir haciendo con ‘Amigas íntimas’. Sé que no será fácil convencer a la gente a que vaya al café concert porque no es teatro, no hay butacas. Será todo un reto, el cual asumimos con gran profesionalismo y respeto hacia el público”, enfatiza el realizador.

Retornar a un teatro luego del cierre del Canout representa para Efraín Aguilar un nuevo comienzo. Asegura que se siente revitalizado.

Patty Cabrera y Jenny Hurtado durante los ensayos de "Amigas íntimas". (Foto: Efraín Aguilar)

“Estoy como un niño al que le dan teta, me siento reconfortado porque regreso a un teatro en el que prácticamente me inicié. El teatro Leguía forma parte de mi historia profesional. Me siento como si tuviera 40 años”, destaca el artífice de éxitos televisivos como “Así es la vida” y “Al fondo hay sitio”.

Con esta nueva iniciativa, Aguilar Pardavé deja atrás los buenos y malos momentos que vivió en el Canout para empezar a escribir desde cero una nueva historia sobre espectáculos de entretenimiento en nuestro país.

Efraín Aguilar no pudo ocultar su pena al perder el teatro Canout, lugar que ha dirigido por 17 años. (Fuente: América TV).

“Desmonté el teatro Canout completamente y resulta que no lo demolieron, ahora lo han alquilado a ‘Hablando Huevadas’, un programa que sale por YouTube, que no sabía que existía. El Canout murió para mí, no pienso volver”, subraya.

A finales de enero, Efraín Aguilar fue internado en la Villa Panamericana tras haber dado positivo al test de coronavirus, según confirmó su hijo Wilson. Ahora, luego de casi 10 días, el productor de “Al fondo hay sitio” fue dado de alta.