Cien años después de la muerte de José María Valle Riestra, su obra maestra “Ollanta”, una de las óperas más emblemáticas del repertorio peruano, vuelve a levantar el telón en el Teatro Municipal de Lima. Inspirada en el drama quechua virreinal “Ollantay”, la pieza revive la historia de amor prohibido entre el general inca Ollanta y Cusi Coyllur, hija del Inca Pachacútec. Una trama de amor, pasión, poder y destino que se desarrolla en el esplendor del Tahuantinsuyo.

Con un elenco de voces notables —Santiago Vidal Suárez como Ollanta, María Belén Rivarola como Cusi Coyllur, el barítono Jorge Tello en el papel de Rumiñahui, Xavier Fernández como Pachacútec y Bettina Victorero como Mama Illa—, la ópera se presenta bajo la dirección escénica de Jean Pierre Gamarra y la batuta del maestro Matteo Pagliari, al frente de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima.

Acompaña la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima, bajo la dirección del maestro Matteo Pagliari. (Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

“Más que un montaje, esta ópera representa un acto de justicia cultural”, dice Gamarra. “Por años, el Teatro Municipal fue solo una sala de alquiler. Hoy vuelve a ser un espacio vivo, con temporadas de ópera, ballet y teatro que devuelven al público su casa. ‘Ollanta’ no solo cierra la temporada, la corona”, añade.

Para el director llevar a escena “Ollanta” ha sido una travesía tan desafiante como inspiradora. No la concibe como una ópera tradicional, sino como un viaje visual y emocional.

“Creo que es una obra complicada porque desde la acción dramática no propone una línea realista. Es como una sucesión de estampas, casi como un cómic book, no en el sentido peyorativo, que se le puede dar a la palabra, sino como una seguidilla de momentos casi históricos, pero ficcionados. He querido crear un espectáculo que respire solemnidad, con actuaciones contenidas y una atmósfera visual poderosa. Es una obra que merece volver a escena una y otra vez”, asegura.

Entre la lealtad y la venganza

El barítono peruano Jorge Tello, radicado en España desde hace casi dos décadas, vuelve para interpretar a Rumiñahui, un personaje marcado por la lealtad y la traición.

“Es un papel exigente, con pasajes vocales extremos y una carga dramática intensa. Ser el antagonista te permite explorar todos los matices. Y más aún en una historia que habla de amor, honor y poder dentro del mundo incaico. Este Rumiñahui no es exactamente el personaje histórico que todos conocemos. Es una versión más íntima, más humana”, comenta.

El barítono peruano Jorge Tello interpreta a Rumiñahui en “Ollanta”. (Foto: César Bueno) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO CesarBuenoO

En la ópera, a diferencia del relato clásico de “Ollantay”, el guerrero no solo sirve al Inca Pachacútec, sino que también está secretamente enamorado de Cusi Coyllur, la hija del soberano.

“Ella no le corresponde, porque ama a Ollanta —dice—. Y es ese amor no correspondido el que despierta en él la sed de venganza”.

El barítono reconoce que dar vida a un personaje así implica un doble desafío: vocal y emocional.

“La partitura está escrita con gran conocimiento de las voces; exige precisión y resistencia. Valle Riestra sabía hasta dónde podía llevar al cantante. Pero además, interpretar al ‘villano’ es fascinante. Siempre tiene más matices, más contradicciones. Rumiñahui no es solo el malo: es un hombre herido por el amor y por la fidelidad a su mundo”, reflexiona.

Con su regreso al escenario limeño, Tello no solo retoma un papel complejo, sino también un vínculo con sus raíces.

“Después de tantos años fuera, volver para cantar ‘Ollanta’ es muy especial. Es reencontrarme con mi país a través de su música”, asegura.

El reestreno de “Ollanta” no solo rinde homenaje a José María Valle Riestra, sino que marca un acto de reivindicación cultural. Después de un siglo, su música vuelve a sonar con la fuerza de una identidad que se niega a quedar en el olvido.

“Estoy seguro de que puede convertirse en un clásico para nuestro público —afirma Gamarra—. Es una obra que debe volver una y otra vez, no solo para las nuevas generaciones, sino también para quienes desean reencontrarse con ella. Tres funciones son pocas para una pieza tan emblemática de nuestra lírica nacional. ‘Ollanta’ lo merece, y el público también, porque en su partitura late el espíritu musical y cultural del Perú”, sentencia.