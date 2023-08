Siena (Mariagracia Mora) es una intrépida sirena que pese a la negativa de su autoritario padre Tritón (Nicolás Galindo) sale a la superficie para encontrar respuestas a los problemas vigentes de la contaminación de su mundo. Y junto a Américo, un biólogo marino (Matías Spitzer), quien ama el mar, buscará la forma de convivir y hacerle ver a Malvina (Anahí de Cárdenas), el pulpo malvado, que existe la tolerancia en la convivencia de dos mundos y el perdón.

“Sirena, el musical”, es una versión original de Vania Masías, con el guion de Mariana Silva, que más allá del espíritu romántico de la historia clásica de Hans Christian Andersen, nos entrega un mensaje que, entre otros, fomenta el cuidado del medio ambiente, el reconocimiento de nuestra identidad peruana y la introducción de valores, como la autoestima, la empatía y la resiliencia.

“Partiendo de una obra comercial hemos creado una puesta en escena con un componente educativo a través de la diversión y el entretenimiento. Nuestra intención es enseñarles a los pequeños y a adultos la importancia de cuidar el planeta y crear conciencia de amor. Yo aprendí con esta obra algunas cosas que desconocía, como que el mar peruano es el más productivo del mundo, pero también el más descuidado. Si el mar muere, la humanidad y todos los seres vivos moriremos porque el océano es la principal fuente de oxígeno del planeta. Hemos generado islas de basura, que tienen tamaño de un continente en medio del océano”, señala Masías con gran preocupación. “Por eso Tritón odia a los humanos. No entiende cómo pueden destruir su propio hábitat”, añade sobre la readaptación teatral.

A Vania Masías le motiva hablar del mar con quien tiene una relación bastante cercana. Y tiene, además, un especial y personal interés en el tema medioambiental y el cuidado del planeta.

“Hablar de contaminación en el mar no ha sido reciente. Yo me casé con una persona que ama el mar. Mi esposo es ingeniero acuícola, trabaja en el mar. Es buzo. Mi hija se llama Mar y siempre he tenido una relación muy cercana a este. Paso tres meses al año en Los Órganos, una playa en Piura”, explica.

Matías Spitzer, Mariagracia Mora y Nicolás Galindo en "Sirena, el musical". (Foto: Pablo Padilla Ruiz)

Talento que emociona

Tras pasar por un exigente casting en el que emocionó a Vania Masías con su voz, la actriz Mariagracia Mora fue elegida para interpretar a la protagonista de esta apasionante historia que reúne a un potente elenco de actores: Anahí de Cárdenas, Andrés Salas, Nicolás Galindo, Merly Morelo, Alexia Barnechea, Matías Spitzer, Muriel García, Shinichi Tokumori, Claret Quea, Adriana Campos Salazar, entre otros, acompañados de bailarines de D1.

“No voy a negar que hay momentos en los cuales es inevitable no dejarse llevar un poco por la historia original, pero siendo esta una versión con tantas enseñanzas, me siento con la responsabilidad de llevar este mensaje súper importante. Convivimos todos en un mismo ecosistema, tenemos que entendernos, escucharnos, saber dialogar. En mí generó un impacto importante. Siena es el personaje con el que sueña cualquier actor. Es demasiado rico. También me permitió reencontrarme con mi niñez”, sostiene la popular ‘Mayacha’.

Las escenas cuentan con los visuales de Valicha Evans (Lima, 2019), la música original de Chick Aguirre (Lima, 2019) y un contenido digital de interacción con el público.

El estreno de “Sirena, el musical” es el 14 de septiembre y va hasta el 01 de octubre en el Teatro NOS, en San Isidro. Las entradas están a la venta en Joinnus.