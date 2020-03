El 25 de marzo de 2019, el mundo del arte, representado por el cine, la televisión y el teatro peruano, sufría la pérdida de Sofía Rocha. La actriz tenía 51 años.

“La percibí como una pulsión. Me hizo y me hace sentir viva”, reveló la actriz a este diario cuando se le preguntó por su vocación actoral. “El teatro me contiene. Me deja caer, sanar y seguir adelante. Y conocerme, porque es muy difícil pararte en un escenario si no sabes quién eres. Para contar una historia debes ser consciente de tus debilidades y fortalezas”, continuó Rocha, quien interpretó a lo largo de una carrera de más de 20 años, infinidad de personajes.

Formada como actriz de teatro, después de terminar la carrera de secretariado la cual ejerció por muy poco tiempo, Sofía Rocha comenzaría a destacar en obras como “Madame de Sade” (1993 y “Orquídeas a la luz de la luna” (1994) mientras comenzaba a incursionar en televisión con la telenovela peruana “Los de arriba y los de abajo”, la cual fue protagonizada por Mónica Sánchez y Oscar Carrillo. A esta producción le seguirían “Los unos y los otros”, “Todo se vende todo se compra” y “Escándalo”.​

A mediados del 2000, Sofía destacaría en la obra “Antígona”, dirigida por Roberto Ángeles. Y dos años más tarde sería parte de la película “El acuarelista”, de Daniel Ró. Sobre su trabajo con el director teatral, la actriz destacó de este su forma relajada de trabajar pero al mismo tiempo, clara en sus objetivos.

“A mí me parece maravilloso. Es muy gracioso, lo cual yo agradezco pero también es muy claro. Él quiere una cosa y te guía pero no hay presión. Hay mucha armonía al trabajar con él y eso a mí me ayuda mucho a encontrar lo que tenga que encontrar”, declaró Sofía en 2013, durante la promoción de la obra “Viaje de un largo día hacia la noche”, su segunda obra junto a Roberto Ángeles

Entre las obras de Sofía a lo largo de 20 años, podemos destacar alrededor de una treintena de ellas. “Ña Catita” (2004), “La casa de Bernarda Alba” (2005), “Un matrimonio en Boston” (2007), “Ricardo III” (2013), “Edipo Rey” (2015) son solo algunos de los títulos que alimentaron su prolífica carrera.

Sobre si prefiere el teatro, la TV o el cine, Sofía declaró alguna vez que se quedaría con las tablas.

“Si tuviera que elegir, me quedaría con el teatro. El cine es completamente diferente al teatro y a la televisión. La TV es muy inmediata, es una cosa más sistematizada. El teatro es estar frente al público, tienes una respuesta en ese momento. Sin embargo, cuando haces cine tienes una sensación de que estás contando una historia que va a durar para siempre [...]. Con el teatro, es algo que te saca de tu casa y además tienes una disposición para que te cuenten una historia y creértela, a pesar de que en realidad lo que pasa en el escenario es verdad en ese momento, pero no es... tenemos esta cosa infantil y que es muy primaria a la cual apela el teatro que es «cuéntame una historia » y meterte en ella”, contó.

En los últimos años, Sofía Rocha participó en telenovelas y películas nacionales, como: “Valiente amor” (2016) de Michelle Alexander y las cintas “A los cuarenta” y “La pasión de Javier”, esta última estrenada en agosto de 2019, cinco meses después del fallecimiento de la actriz.

Según fuentes policiales Sofia perdió la vida al caer del sexto piso del edificio donde vivía en el distrito de San Miguel. Sobre cómo se produjo el incidente, las causas se han mantenido en total reserva hasta ahora.