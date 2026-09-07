Hace diez años, hablar de historias digitales remitía principalmente a las series web. Hoy, ese territorio es mucho más amplio. Un relato puede comenzar en un video de TikTok, continuar en un podcast, expandirse hacia un videojuego o convertirse en una experiencia transmedia. Es ese cambio el que encuentra el Lima Web Fest en su décima edición, que se realizará del 15 al 17 de septiembre bajo el concepto “Territorios Digitales”.

El festival, impulsado por Toulouse Lautrec, nació vinculado a las nuevas producciones audiovisuales y ahora busca acompañar la transformación de una industria en permanente movimiento. Series digitales, animación, videojuegos, fotografía, podcasts, proyectos transmedia y contenidos para redes sociales forman parte de una programación que reúne a realizadores, productores, estudiantes y nuevos talentos.

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“El reto es seguir conectando con nuevas audiencias”, explica William Calero, director del festival. Para él, la velocidad con la que cambian las formas de consumir contenido obliga también a revisar qué historias llegan a las plataformas y cómo se cuentan. El Lima Web Fest pretende ser, en ese contexto, un lugar para exhibir proyectos, pero también para discutir los cambios que atraviesa la industria.

La competencia de este año se divide en cuatro secciones: Series Digitales, Narrativas Expandidas, Creadores de Contenido Digital y Nuevas Voces. Entre sus categorías aparecen Mejor Serie Peruana, Mejor Director, Mejor Animación Digital, Mejor Narrativa en Videojuego, Mejor Podcast, Mejor Creador Digital, Mejor Storytelling en Redes y Mejor Proyecto Fotográfico Escolar. La amplitud de categorías refleja precisamente la expansión del concepto de producción audiovisual.

Toulouse Lautrec impulsa el festival desde sus inicios como parte de su apuesta por la formación y el desarrollo de profesionales vinculados a las industrias creativas.

Las nuevas historias

En sus diez años, el Lima Web Fest ha recibido más de 4.000 proyectos provenientes de más de 100 países, entregado más de 80 premios y reunido cerca de 2.500 asistentes, de acuerdo con cifras de la organización. Para Calero, el siguiente paso no consiste únicamente en celebrar esa trayectoria, sino en mantener abierto el festival a los formatos que todavía están apareciendo.

“Tenemos que seguir ampliando la mirada”, sostiene. El encuentro nació ligado a las series web, pero hoy convive con creadores de contenido, podcasts, fotografía y proyectos transmedia. Esa evolución también plantea un desafío para el propio festival: conectar con públicos que consumen historias de maneras cada vez más fragmentadas y distintas.

Durante sus tres jornadas habrá charlas, paneles, talleres, webinars, proyecciones y espacios de encuentro. La agenda abordará la economía del creador, la producción de series, las narrativas verticales, los videojuegos, la inteligencia artificial aplicada a la creatividad y el crecimiento de los creadores latinoamericanos. La edición contará además con Sony y Wilhelmi Foto y Video como socios estratégicos. La convocatoria está abierta y la décima edición concluirá el 17 de septiembre con una gala de premiación.