La gala de premiación de la décima edición está programada para el 17 de septiembre, última jornada del festival.
La gala de premiación de la décima edición está programada para el 17 de septiembre, última jornada del festival.
Por Redacción EC

Hace diez años, hablar de historias digitales remitía principalmente a las series web. Hoy, ese territorio es mucho más amplio. Un relato puede comenzar en un video de TikTok, continuar en un podcast, expandirse hacia un videojuego o convertirse en una experiencia transmedia. Es ese cambio el que encuentra el Lima Web Fest en su décima edición, que se realizará del 15 al 17 de septiembre bajo el concepto “Territorios Digitales”.

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Presidente del Museo de Arte de Lima, Juan Carlos Verme (Video: El Comercio)
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