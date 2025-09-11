Horóscopo de hoy, jueves 11 de septiembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Horóscopo de HOY, jueves 11 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que el entorno deja de lado y por ello recibirá cierto beneficio. Amor: si no dilata las iniciativas más esperadas en la pareja, la calidez mutua crecerá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para manejar los proyectos captará la atención de gente influyente. Amor: con actitud simpática reflotará una relación y recuperará la armonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá ideas que facilitarán los negocios o proyectos y un beneficio llegará. Amor: se le dificultará la expresión de sentimientos, pero hará bien en hacerlo; lo esperan.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para un proyecto dejado de lado, pero exigirá hacer cambios. Amor: se refugiará en la seguridad de la pareja para abrir su corazón y confiar un secreto.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: habrá colegas que tienen respuesta para todo, pero una sugerencia será positiva. Amor: su fuerte encanto creará expectativas en el entorno y alguien se acercará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se destacará por un proyecto que requiere precisión y será exitoso. Amor: surgirán inesperados problemas en la relación que afectarán la armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta requerirá de su poder de persuasión para que sea exitosa. Amor: decidirá acercarse a una persona que parece inaccesible; agradable sorpresa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aún con errores y aciertos, todo confluirá en el camino del éxito. Amor: pasará dulces vivencias con alguien que se sentirá atraído por su fuerte encanto.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: quienes sean partícipes de equipos de venta, tendrán éxito. Amor: por alguna distracción podría demorarse a una cita pero con simpatía lo resolverá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para planear metas ambiciosas y asegurar el éxito. Amor: cierta incertidumbre será disipada con pequeñas atenciones y mucho afecto.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: problemas legales o viejos litigios se resolverán a su favor; nuevo comienzo. Amor: la necesidad de dialogar en la pareja será exigida y hará bien en acceder.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna llega y los problemas se resuelven; los beneficios crecerán. Amor: con intuición anticipará lo que el otro desea y tomará una dulce iniciativa.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y FÁCIL DE CONVENCER PERO SIEMPRE TERMINA HACIENDO LO QUE QUIERE.

