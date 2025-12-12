Horóscopo de HOY, viernes 12 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para estar bien con la gente influyente. Se avecinan cambios desafiantes. Amor: una simpática persona se convertirá en alguien que querrá ver todos los días.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: le pedirán cambios para un proyecto por los cuales hará bien en consultar al equipo. Amor: creerá que su entorno ignora una historia de su pasado pero alguien querrá saber.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: disfrutará tener la razón pero podrían surgir errores y acusaciones injustas. Amor: cambiará rutinas agobiantes y descubrirá un nuevo rasgo en la relación de pareja.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: si se aleja de personas que limitan sus posibilidades de éxito, muchas puertas se abrirán. Amor: una crítica podría herir pero tendrá que reconocer que recibe el mismo trato.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los gastos excesivos podrían poner en apuros la estabilidad de su proyecto, pero lo resolverá. Amor: dialogar será oportuno para suavizar asperezas y descomprimir la relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos inesperados que podrían retrasar su camino al éxito pero los eludirá. Amor: la incertidumbre se disipará y dará paso a la calidez que había menguado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si rompe con los viejos esquemas su crecimiento material será envidia de muchos. Amor: momento para no iniciar discusiones porque una vieja herida aún está latente.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos críticos y sus ideas se convertirán en modelos que otros seguirán. Amor: si escucha con atención a su pareja evitará un malentendido nada inocente.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: logrará las ventajas más inesperadas y los buenos resultados no se harán esperar. Amor: volverá a los lugares donde, junto a su pareja, descubrieron afinidades que aún perduran.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: superará las trabas que ciertos trámites oponen y la actividad comenzará a crecer. Amor: si se anima al compromiso y asume riesgos, un cálido romance le está esperando.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: los contactos serán propicios pero conviene no insistir con proyectos fantasiosos. Amor: una vivencia romántica logra disipar un malentendido que causa divisiones.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: las trabas volarán y el éxito será una realidad pero ciertos ajustes deberán hacerse. Amor: una cita romántica será inolvidable si evita hablar de sus relaciones anteriores.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EXIGENTE Y ACTIVA EN EL AMOR; NUNCA SE INTERESA A MEDIAS, ES A TODO Ó NADA.