Horóscopo de HOY, sábado 13 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá malentendidos y facilitará que un proyecto o negocio avance. Amor: las dudas terminarán en la pareja y los entrometidos ya no serán un problema.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la paciencia será su virtud más requerida en una situación que se complica. Amor: siendo amable, interesará a una persona tímida y se darán momentos inolvidables.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento de evaluaciones y puesta a punto de proyectos o negocios. Amor: será buena idea no dispersarse para dejar tranquila a su pareja y recuperar la calidez.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ciertos pasos necesarios se cumplirán y una nueva actividad tomará forma. Amor: se avecina un romance que será distinto a todo y no le dará tiempo a nada.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un intercambio de ideas revelará que lo simple a veces funciona mejor que lo complejo. Amor: reproches en la pareja opacarán momentos pero servirán para reflexionar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con gran habilidad resolverá los problemas que traban proyectos. Amor: su atractivo encanto será percibido por la persona que más desea conocer.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para deshacerse de aquello que ha caído en desuso y todo mejorará. Amor: tomará la iniciativa con esa persona que le atrae y el romance se concretará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: en un asunto que no se resuelve podría equivocarse al culpar a alguien. Amor: una invitación que surge de la nada le generará dudas pero será inolvidable.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: superará altibajos con la guía de su aguda intuición y algo de suerte. Amor: se darán circunstancias que permitirán a la pareja hacer planes a futuro.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para evitar confusiones que afecten los éxitos. Amor: su encanto no será pasado por alto y alguien del entorno tomará la iniciativa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará una ayuda financiera para hacer mejoras o agregar nuevas instalaciones. Amor: la mala comunicación se convertirá en un problema para resolver en la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: en una reunión recibirá elogios por los cambios y por la mejora producida. Amor: pasará momentos encantadores en los que la relación se ve brillar y permite soñar.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIGNA DE CONFIANZA PERO A VECES TIENE OPINIONES CONTRADICTORIAS.