Horóscopo de HOY, viernes 19 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: propicio eludir las discusiones y apostar por lo seguro. Confianza en aumento. Amor: se avecina cambio. Hallará que su pareja posee rasgos inesperados y le divierte.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para descubrir proyectos con potencial para generar cambios. Amor: esté alerta: lo que dice no coincide con lo que hace. Corregirá la mala sintonía.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguien celebrará que quiera resolver asuntos pendientes y lo recomendará. Amor: las pequeñas atenciones serán la clave para recuperar una relación dañada.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su creatividad se destacará en medio de la rutina y un negocio se recuperará. Amor: momento favorable para afianzar la pareja y dialogar sobre los temas difíciles.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los problemas se suman y generan conflictos, pero los resolverá si aplica liderazgo. Amor: necesitará aumentar la armonía para reforzar lazos que se han debilitado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se concentrará para resolver algunos problemas que crearon otros. Amor: le invadirán las dudas y el diálogo se resentirá; si abre el corazón, todo mejora.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si deja un problema sin resolver y pasa a otro, no ayudará en nada. Amor: un encuentro fortuito traerá gratificación y aportará energía plena de calidez.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: actitudes impulsivas no harán bien a un proyecto de importancia. Amor: con palabras y gestos amables, convencerá a una persona algo reservada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una situación difícil se volcará a su favor y genera beneficios. Amor: la calidez que fluye en la pareja servirá para cambiar lo que cree imposible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aunque mantenga la serenidad, las exigencias superará el esfuerzo. Amor: un recién llegado despertará una súbita atracción; momento para el romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se definirá el rumbo que los negocios necesitan. Una estrategia funcionará. Amor: los intereses opuestos de la pareja se harán visibles por una tonta confusión.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una curiosa propuesta reactivará una vocación y superará un desafío. Amor: un nuevo romance tendrá todo lo que desea y no querrá pensar en otra cosa.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE, DE BUEN JUICIO Y TÍMIDA PERO RESPETUOSA DE LA LIBERTAD DE LOS DEMÁS.