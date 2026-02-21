Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: todo saldrá bien y no necesitará tomar atajos para alcanzar sus objetivos. Amor: momento de diálogo y perdón mutuo en la relación por errores en la vida cotidiana.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para encarar trabajos complejos será destacada por el entorno. Amor: alguien querrá acercarse pero no será quien espera, aún así le sorprenderá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cambios oportunos se revelarán trascendentes. Negocios y proyectos fluyen. Amor: disfrutará de afinidad completa con la persona menos imaginada y habrá romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien del entorno acercará una propuesta atractiva y le descubrirá su potencial. Amor: si deja de lado la timidez, su encanto será observado por alguien interesante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ciertas medidas podrían afectar su trabajo, pero serán un desafío que resolverá. Amor: favorable para los encuentros con gente divertida y lograr una cita romántica.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios que le aseguran una mejor posición. Amor: una hermosa vivencia hará caer la excusa que impide que el romance avance.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que sacudirán la indiferencia de su entorno. Amor: llega invitación que le hará olvidar problemas y le llenará de expectativas románticas.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: en encuentro de capacitación hallará al socio ideal para elaborar proyectos. Amor: una discusión en la pareja le recordará tiempos difíciles y ya no querrá ganar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: ciertas acciones no serán bien recibidas por la gente que coopera día a día. Amor: momento para aceptar errores y sanar una relación desgastada; todo fluirá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: negocios o proyectos podrían ser perjudicados si demora decisiones. Amor: un gesto en la pareja pondrá en evidencia que algunas cosas no están bien.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para resolver reclamos y regularizar desvíos; todo avanzará. Amor: si deja fluir los gestos románticos, la calidez volverá renovada a la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas en un negocio o proyecto, pero lo evitará a tiempo. Amor: ciertas vivencias generarán el clima para el despliegue de su encanto en la relación.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CALMADA EN SUS RELACIONES AFECTIVAS PERO APASIONADA EN LA INTIMIDAD.