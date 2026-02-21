Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: todo saldrá bien y no necesitará tomar atajos para alcanzar sus objetivos. Amor: momento de diálogo y perdón mutuo en la relación por errores en la vida cotidiana.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su habilidad para encarar trabajos complejos será destacada por el entorno. Amor: alguien querrá acercarse pero no será quien espera, aún así le sorprenderá.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cambios oportunos se revelarán trascendentes. Negocios y proyectos fluyen. Amor: disfrutará de afinidad completa con la persona menos imaginada y habrá romance.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: alguien del entorno acercará una propuesta atractiva y le descubrirá su potencial. Amor: si deja de lado la timidez, su encanto será observado por alguien interesante.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: ciertas medidas podrían afectar su trabajo, pero serán un desafío que resolverá. Amor: favorable para los encuentros con gente divertida y lograr una cita romántica.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios que le aseguran una mejor posición. Amor: una hermosa vivencia hará caer la excusa que impide que el romance avance.
LIBRA (setiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que sacudirán la indiferencia de su entorno. Amor: llega invitación que le hará olvidar problemas y le llenará de expectativas románticas.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: en encuentro de capacitación hallará al socio ideal para elaborar proyectos. Amor: una discusión en la pareja le recordará tiempos difíciles y ya no querrá ganar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: ciertas acciones no serán bien recibidas por la gente que coopera día a día. Amor: momento para aceptar errores y sanar una relación desgastada; todo fluirá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: negocios o proyectos podrían ser perjudicados si demora decisiones. Amor: un gesto en la pareja pondrá en evidencia que algunas cosas no están bien.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento para resolver reclamos y regularizar desvíos; todo avanzará. Amor: si deja fluir los gestos románticos, la calidez volverá renovada a la pareja.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas en un negocio o proyecto, pero lo evitará a tiempo. Amor: ciertas vivencias generarán el clima para el despliegue de su encanto en la relación.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CALMADA EN SUS RELACIONES AFECTIVAS PERO APASIONADA EN LA INTIMIDAD.
