Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 21 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: todo saldrá bien y no necesitará tomar atajos para alcanzar sus objetivos. Amor: momento de diálogo y perdón mutuo en la relación por errores en la vida cotidiana.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para encarar trabajos complejos será destacada por el entorno. Amor: alguien querrá acercarse pero no será quien espera, aún así le sorprenderá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cambios oportunos se revelarán trascendentes. Negocios y proyectos fluyen. Amor: disfrutará de afinidad completa con la persona menos imaginada y habrá romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien del entorno acercará una propuesta atractiva y le descubrirá su potencial. Amor: si deja de lado la timidez, su encanto será observado por alguien interesante.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ciertas medidas podrían afectar su trabajo, pero serán un desafío que resolverá. Amor: favorable para los encuentros con gente divertida y lograr una cita romántica.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer esos cambios que le aseguran una mejor posición. Amor: una hermosa vivencia hará caer la excusa que impide que el romance avance.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que sacudirán la indiferencia de su entorno. Amor: llega invitación que le hará olvidar problemas y le llenará de expectativas románticas.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: en encuentro de capacitación hallará al socio ideal para elaborar proyectos. Amor: una discusión en la pareja le recordará tiempos difíciles y ya no querrá ganar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: ciertas acciones no serán bien recibidas por la gente que coopera día a día. Amor: momento para aceptar errores y sanar una relación desgastada; todo fluirá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: negocios o proyectos podrían ser perjudicados si demora decisiones. Amor: un gesto en la pareja pondrá en evidencia que algunas cosas no están bien.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento para resolver reclamos y regularizar desvíos; todo avanzará. Amor: si deja fluir los gestos románticos, la calidez volverá renovada a la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas en un negocio o proyecto, pero lo evitará a tiempo. Amor: ciertas vivencias generarán el clima para el despliegue de su encanto en la relación.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CALMADA EN SUS RELACIONES AFECTIVAS PERO APASIONADA EN LA INTIMIDAD.

VIDEO RECOMENDADO

Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo
TE PUEDE INTERESAR
Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 21 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo de hoy y predicciones para este viernes 20 de febrero, según tu signo zodiacal

Horóscopo de hoy, 19 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 19 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo