Horóscopo de hoy, 25 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, domingo 25 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: terminarán los roces o los malentendidos porque facilitará un sincero acercamiento. Salud: insistirá con el gimnasio. Sorpresa: llega el viaje soñado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: disfruta la relación, pero un pedido de mayor compromiso trastornará su apacible mundo. Salud: hacer natación le hará bien. Sorpresa: ingenioso regalo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su ánimo estará en alto y afianzará el lazo de la pareja, pero su locuacidad será negativa. Salud: se cuidará al exponerse al sol. Sorpresa: alguien será agradable.

CANCER (junio 22-julio 23)

Amor: será propicio dejar fluir las cosas y permitir que el romance ocupe su corazón cada día. Salud: si se hidrata, estará mejor. Sorpresa: diversión inesperada.

LEO (julio 24-agosto 23)

Amor: problemas comunicativos generarán roces en la pareja pero terminarán en una amorosa cita. Salud: iniciará una dieta más sana. Sorpresa: respuesta insólita.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Amor: parecerá que no se valora su aporte que armoniza la pareja pero comprobará que no es así. Salud: se relaja y duerme bien. Sorpresa: relación secreta.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Amor: un encuentro fortuito activará su rasgo enamoradizo al conocer a una bella persona. Salud: un dolor crónico desaparece. Sorpresa: rumbo equivocado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Amor: una actitud con rasgos de venganza no ayudará a mantener la armonía. Salud: hora de combatir el estrés. Sorpresa: visita inesperada.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Amor: con buen humor reforzará la relación y creará la excusa para la calidez. Salud: se disipará una vieja molestia. Sorpresa: todo tendrá sentido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: en discusiones hablará bajo impulsos y hará daño, pero aceptará errores. Salud: menos sal en la mesa, mejor. Sorpresa: idea transformadora.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: será inteligente apartarse de las rencillas familiares y poner a salvo la intimidad. Salud: la impulsividad no ayudará. Sorpresa: gestos de ternura.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: momento favorable. Las relaciones de larga data crecerán y otros hallarán su alma gemela. Salud: la mejoría será notable. Sorpresa: visita de la buena fortuna.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY: ES UNA PERSONA QUE HACE GALA DE SER UN TÍMIDO AMANTE PERO EN EL FONDO OCULTA UN GRAN SEDUCTOR.