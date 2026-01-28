Horóscopo de hoy, 28 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Escuchar
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, miércoles 28 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: exigirá un esfuerzo a personas de poca experiencia y los frutos pronto se verán. Amor: en cierta situación, su rasgo impulsivo tendrá gran encanto y a alguien le gustará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: enfrentará problemas que exigirán prudencia y esa es su gran especialidad. Amor: en una discusión, dirá cosas que no reflejan sus sentimientos y se arrepentirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concretará un proyecto muy trabado por el que no tenía demasiadas esperanzas. Amor: la pareja disfrutará de una dulce armonía, lo que fortalecerá los lazos.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: ejecutará acciones exitosas pero trabas inesperadas alterarán planes del proyecto. Amor: su rasgo sensible será herido por gestos que el otro no parece estar consciente.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: momento para tener confianza y delegar las tareas repetitivas y todo mejorará. Amor: la tensión generada por extraños podría hacer daño a la pareja; atención.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: la información que más necesita no estará disponible, pero la encontrará. Amor: creerá que se avecina una crisis en la pareja, pero será un error de percepción.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: el proyecto más querido saldrá de su estancamiento y generará beneficio. Amor: en un encuentro fortuito, alguien se acercará y resultará ser su alma gemela.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: sus ideas serán bien consideradas para alcanzar objetivos exitosos. Amor: su encanto atraerá la atención de una persona especial y habrá una cita.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los negocios se complicarán pero será optimista y lo revertirá. Amor: mejora la comunicación en la pareja y da lugar a encuentros con plena ternura.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dirán que tiene poca experiencia, pero su accionar sorprenderá. Amor: el momento es propicio para entablar nuevas relaciones; se verá irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente del entorno querrá que modifique un proyecto pero eso no pasará Amor: la persona menos imaginada quedará impactado por su encanto y se enamorará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en resguardar lo valioso; se avecina cambio pero se adaptará. Amor: notará que fluye una sorpresiva corriente afectiva con alguien inesperado.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BUENA Y TRANQUILA CUANDO TODO FUNCIONA BIEN PERO SE DEPRIME CUANDO NO ES ASÍ.

