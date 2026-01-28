Horóscopo de hoy, 28 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, miércoles 28 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: exigirá un esfuerzo a personas de poca experiencia y los frutos pronto se verán. Amor: en cierta situación, su rasgo impulsivo tendrá gran encanto y a alguien le gustará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: enfrentará problemas que exigirán prudencia y esa es su gran especialidad. Amor: en una discusión, dirá cosas que no reflejan sus sentimientos y se arrepentirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se concretará un proyecto muy trabado por el que no tenía demasiadas esperanzas. Amor: la pareja disfrutará de una dulce armonía, lo que fortalecerá los lazos.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: ejecutará acciones exitosas pero trabas inesperadas alterarán planes del proyecto. Amor: su rasgo sensible será herido por gestos que el otro no parece estar consciente.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: momento para tener confianza y delegar las tareas repetitivas y todo mejorará. Amor: la tensión generada por extraños podría hacer daño a la pareja; atención.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: la información que más necesita no estará disponible, pero la encontrará. Amor: creerá que se avecina una crisis en la pareja, pero será un error de percepción.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: el proyecto más querido saldrá de su estancamiento y generará beneficio. Amor: en un encuentro fortuito, alguien se acercará y resultará ser su alma gemela.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: sus ideas serán bien consideradas para alcanzar objetivos exitosos. Amor: su encanto atraerá la atención de una persona especial y habrá una cita.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los negocios se complicarán pero será optimista y lo revertirá. Amor: mejora la comunicación en la pareja y da lugar a encuentros con plena ternura.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dirán que tiene poca experiencia, pero su accionar sorprenderá. Amor: el momento es propicio para entablar nuevas relaciones; se verá irresistible.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: gente del entorno querrá que modifique un proyecto pero eso no pasará Amor: la persona menos imaginada quedará impactado por su encanto y se enamorará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en resguardar lo valioso; se avecina cambio pero se adaptará. Amor: notará que fluye una sorpresiva corriente afectiva con alguien inesperado.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BUENA Y TRANQUILA CUANDO TODO FUNCIONA BIEN PERO SE DEPRIME CUANDO NO ES ASÍ.