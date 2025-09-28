Horóscopo de HOY, domingo 28 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: fuerte poder de seducción, todos percibirán su irresistible encanto y alguien querrá acercarse. Salud: controle mejor su dieta. Sorpresa: alguien estará triste.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: con dulce encanto ayudará a recomponer una relación que se ha desgastado. Todo mejorará. Salud: mejor no abusar del azúcar. Sorpresa: llega una despedida.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: las pequeñas atenciones serán lo que disipe la indiferencia. La pareja brillará en una reunión. Salud: hora para hacer chequeos. Sorpresa: relato increíble.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: los que están solos, hallarán a alguien como para no separarse e iniciar algo inolvidable. Salud: las alergias ceden y se renueva. Sorpresa: sueño cumplido.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: no será buena idea insistir con quejas porque su pareja o amigos podrían perder la paciencia. Salud: un dolor molesto se disipa. Sorpresa: regalo ingenioso.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: querrá recibir las muestras de afecto con mayor ternura y disfrutar la pareja. Salud: practicará nuevos deportes. Sorpresa: un viejo amigo volverá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: momento propicio para reparar malentendidos y pasar a una nueva etapa. Salud: mejorará con una dieta sana. Sorpresa: prueba superada.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la indiferencia será una actitud que conviene apartar y generar una nueva etapa. Salud: cada día se sentirá mejor. Sorpresa: una verdad será dicha.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: el aislamiento será una mala idea pero su pareja le ayudará a confiar. Salud: molestia en la espalda cederá. Sorpresa: momento mágico.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su pareja insistirá por mayor diálogo en la intimidad y hará bien en hacerlo. Salud: llega al equilibrio deseado. Sorpresa: éxitos inesperados.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: ciertas preferencias le fastidiarán pero un plan romántico creará momentos inolvidables. Salud: necesario tomar más agua. Sorpresa: conocerá una celebridad.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: alguien de su pasado querrá recuperar una relación, pero puede desatar complicaciones. Salud: un estudio traerá alivio. Sorpresa: momentos agradables.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY DETALLISTA CON LAS COSAS DE MODO RIGUROSO Y NO SE DISPERSA POR NADA.