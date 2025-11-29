Horóscopo de HOY, sábado 29 de noviembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: se arriesgará a hacer cambios y los resultados positivos no se hacen esperar. Amor: se dará la dinámica de una relación que finaliza y otra nueva que comienza.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto impactará por original y recibirá la admiración del entorno. Amor: con una bella persona surgirá una agradable afinidad; se avecina romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: oportunidad para alcanzar metas con facilidad y mostrar su gran trabajo. Amor: momento para dejar de lado la dispersión y expresar mejor los sentimientos.

CANCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: llega propuesta como para cambiar de empleo pero la estudiará bien. Amor: experimentará nostalgia por una relación pasada pero alguien nuevo le gustará.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: ignorará una propuesta algo fantasiosa y decide insistir con su proyecto. Amor: saldrá con la intención de conocer a una persona para algo que no sea efímero.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su habilidad le llevará a obtener beneficios y reflotará un proyecto con éxito. Amor: surgirán discusiones que alterarán los ánimos pero llegarán a un acuerdo.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento indicado para invertir en mejoras o reparaciones y preparar el éxito. Amor: tomará iniciativas para generar una cita agradable en un lugar divertido.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: sufrirá de indecisión ante muchas opciones pero una de ellas será un acierto. Amor: si abre su corazón y acepta errores, se iniciará una etapa de plena armonía.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el proyecto renovado creará un negocio que pronto mostrará cierto éxito. Amor: se disipará la tirantez y la intimidad ganará en entusiasmo; deseos cumplidos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: escenarios económicos volátiles amenazan el negocio pero los superará. Amor: sentirá interés por alguien nuevo pero no percibirá indicios de reciprocidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará una inversión que permitirá planificar las actividades con mayor seguridad. Amor: con cierta persona tendrá un entendimiento que irá más allá de las palabras.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas que despejan dudas e inician cambios audaces. Amor: el encuentro fortuito con una agradable persona le hará vivir un feliz momento.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA DE DIRIGIR SU MUNDO SIN INTERFERENCIAS Y REALIZAR SUS DESEOS.