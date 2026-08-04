Horóscopo de HOY, martes 4 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto nuevo se convertirá en un reto a su creatividad y lo completará. Amor: las discusiones se disiparán y la mejoría dará paso a un agradable encuentro íntimo.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: su intuición estará agudizada, resolverá problemas y alcanzará el éxito. Amor: no será buena idea ser inflexible en la pareja; menos obstinación y la relación mejorará.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: los buenos resultados aparecerán y gente influyente lo destacará. Amor: sus respuestas graciosas o audaces será bien recibidas en una nueva relación.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para negociar nuevos proyectos y alcanzar metas ambiciosas. Amor: un rasgo inesperado de su pareja se mostrará y ello le llenará de entusiasmo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: necesitará esforzarse para obtener buenos resultados pero la cooperación llega. Amor: la calidez en aumento disipará la indiferencia y el encanto de la relación crecerá.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los buenos resultados que consigue serán destacados por el entorno. Amor: deseará que se concrete un encuentro pero se verá opacado por una expareja.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su facilidad para la persuasión será crucial para un nuevo trabajo. Amor: las dudas caerán y en un romance que se inicia será el empuje para crecer.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tareas realizadas en el pasado comenzarán a mostrar buenos frutos. Amor: roces y discusiones no impedirán que alguien ceda para hacer las paces.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá la claridad suficiente para hacer crecer sus beneficios. Amor: en un encuentro compartirá vivencias nunca antes experimentadas en una relación.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se avecina una etapa floreciente, ideal para cancelar deudas y gastos. Amor: la expresión interior y la calidez mutua abrirán el camino a dulces momentos.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se abrirá una ventana de oportunidad para no dejar pasar; será exitosa. Amor: alguien audaz y de carácter extrovertido alimentará su curiosidad y se acercará.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: superará una situación difícil y dará por iniciada una etapa plena de logros. Amor: la calidez compartida hará que florezcan el encanto y la armonía en la pareja.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EJECUTIVA E INTELIGENTE, DETERMINA CON CELERIDAD LOS PRO Y LOS CONTRA.
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