Horóscopo de hoy, viernes 5 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Horóscopo de HOY, viernes 5 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: nuevas ideas mejorarán las relaciones en lo laboral y su horizonte crecerá. Amor: si se anima a más, complacerá sus sentidos porque su pareja desea vivir lo mismo.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: su paciencia ayudará a no dar lugar a soluciones mágicas para los problemas. Amor: una cita divertida aclarará cualquier confusión y mejorará la relación íntima.

GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)

Trabajo y negocios: surgirán desafíos que generan proyectos y las novedades no se hacen esperar. Amor: su actitud optimista atraerá a una persona especial y un romance se hará posible.

CÁNCER (21 junio a 20 julio)

Trabajo y negocios: diferencias con colegas alterarán la marcha del trabajo pero otros ayudarán. Amor: en la pareja habrá críticas que lastimarán su sensibilidad, pero las comprenderá.

LEO (21 julio a 20 agosto)

Trabajo y negocios: su liderazgo creará confianza entre gente de jerarquía que recomendarán su tarea. Amor: disfrutará de encuentros que permitirán el surgimiento de tiernos sentimientos.

VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)

Trabajo y negocios: con su talento analítico podrá salir adelante y resolver los conflictos. Amor: su ánimo dispuesto dará a la pareja un impulso que antes carecía. Nueva etapa.

LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)

Trabajo y negocios: nuevas medidas harán que sus contactos pasen a ser un factor de cambio. Amor: momentos de armonía y dulces vivencias en la pareja. Planes y deseos se cumplirán.

ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)

Trabajo y negocios: evitará confusiones con un dinero y se ganará el respeto del entorno. Amor: tendrá que obtener mucha serenidad para resolver una situación en la pareja.

SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)

Trabajo y negocios: verá las ventajas por actuar con audacia en negocios o proyectos. Amor: pedirá cierta autonomía para algunas actividades pero habrá resistencias.

CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: su esfuerzo se verá coronado por el éxito y los cambios se producirán. Amor: promesas que no se cumplen serán motivo de desencanto; urge renovarse.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: momento para actuar con firmeza sin tener consideraciones y será positivo. Amor: si en la pareja el tiempo que transcurre se sufre, será mejor no ignorarlo y actuar.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien si no deja nada librado al azar. Surgirán beneficios. Amor: diálogos inconclusos en la pareja no ayudarán. Necesitarán una gran sinceridad.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESERVADA Y DISCRETA PERO ACTÚA CON AUDACIA SI ENCUENTRA UN SOCIO PARA LA AVENTURA.

