Horóscopo de HOY, miércoles 6 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas mejorarán si trabaja en equipo y escucha sugerencias; habrá beneficios. Amor: tomará iniciativas que renovarán la atracción en la pareja. Nuevo comienzo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: marchas y contramarchas en lo económico le tendrán a maltraer pero resistirá. Amor: una discusión por ideas contrapuestas enfriarán la intimidad pero lo superarán.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: sus habilidades generarán confianza y una sucesión de buenos resultados. Amor: el hogar se convertirá en el cálido refugio de la pareja; la atracción física crecerá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una actividad febril y gran sentido práctico impedirán los problemas. Amor: dejará de lado el resentimiento y dará lugar a que aparezca el encanto y se enamorará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas para continuar con los proyectos, pero hallará el modo de superarlas. Amor: la aparición de un viejo amor trastornará su actualidad y le hará reflexionar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: agudizará la observación y verá que cierta gente carece de formación. Amor: surgirá sentimiento confuso que complicará el inicio de una nueva etapa de la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará compromisos difíciles de cumplir pero establecerá prioridades. Amor: querrá resolver un tema que no es frecuente en la pareja y habrá revelaciones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aún con obstáculos, el equilibrio no sufrirá cambios ni alteraciones. Amor: por alguna confusión, verá fantasmas donde no los hay y recuperará la confianza.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: podrían surgir problemas si hace críticas con poca evidencia. Amor: su encanto estará irresistible y causará un notorio revuelo en todo su entorno.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para tareas de precisión se destacará en un proyecto. Amor: si no se resigna a la soledad, conocerá a alguien que alegrará su corazón.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán señales económicas que alivian lo futuro y consolidan lo actuado. Amor: un íntimo deseo no será comprendido de inmediato pero un cambio lo logrará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna le visitará, con ello evitará riesgos y las cosas mejorarán. Amor: preferirá la calma del hogar estable antes que tener experiencias ocasionales.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FRANCA, CONFIADA Y MUY DIRECTA PERO LE CUESTA EXPRESAR SENTIMIENTOS ÍNTIMOS.