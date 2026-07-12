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Resumen

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El emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, pronuncia su discurso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 4 de diciembre de 2012. (EFE/EPA/STR).
El emir de Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, pronuncia su discurso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 4 de diciembre de 2012. (EFE/EPA/STR).
Por Agencia EFE

El exemir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, murió este domingo a los 74 años, según informó en un comunicado el Amiri Diwan, el órgano soberano del país.

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