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Resumen

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El emir de Qatar, jeque Hamad bin Khalifa al-Thani, pasa revista a los guardias de honor durante la visita de Estado a Filipinas, el 10 de abril de 2012. (EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG).
El emir de Qatar, jeque Hamad bin Khalifa al-Thani, pasa revista a los guardias de honor durante la visita de Estado a Filipinas, el 10 de abril de 2012. (EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG).
Por Agencia EFE

Arquitecto de la apertura económica de Qatar y protagonista de la expansión de su industria del gas natural, el exemir Hamad bin Khalifa Al Thani murió este domingo a los 74 años tras una trayectoria marcada por la modernización del Estado y su proyección internacional.

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