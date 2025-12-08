Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, lunes 8 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: alguien importante destacará sus habilidades y le apoyará en sus logros. Amor: la continua expresión de emociones en la pareja podrían generar roces.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: alcanzará metas con éxito, pero tendrá en cuenta la valiosa ayuda recibida. Amor: elegirá el mejor momento para esa persona que le hace tan feliz y todo renace.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto o negocio que otros dejan a un lado y gana. Amor: su encanto atraerá a las personas que crucen su camino y alguien se acerca.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: serán propicias las acciones audaces para impulsar un proyecto innovador. Amor: por su actitud comprensiva cierta persona resultará fascinante y querrá conocerle.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocio: momento para dar confianza y recibir halagos por un trabajo bien hecho. Amor: un encuentro casual podría resultar en nuevo romance si decide abrir el corazón.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: aún con errores, las actividades resultarán mejor de lo esperado. Amor: si se concentra en la persona que le presentarán, descubrirá a su alma gemela.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: alguien querrá opacar su éxito pero su tenacidad será invencible. Amor: una cita podría alterar sus nervios pero todo saldrá mejor de lo imaginado.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: superará una situación difícil y alcanzará un éxito resonante. Amor: gestos amables lograrán que las palabras sean innecesarias en la pareja.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo será efectuado a tiempo y con gran éxito. Amor: con actitudes optimistas renovará los lazos que refuerzan el pacto amoroso.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: algún evento adverso no le detendrá y podrá seguir creciendo. Amor: las emociones fuertes no serán aconsejables si quiere preservar la armonía.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: alguien será inoportuno con propuestas de cambio demasiado audaces. Amor: en la pareja se dejarán de lado las quejas y los encuentros amables volverán.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: tendrá aguda percepción para ver la real causa de los problemas. Amor: hallará los momentos ideales para disfrutar de los encuentros amorosos en la pareja.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: FACULTADA PARA SOÑAR CON EL FUTURO PERO AMA VIVIR UN HERMOSO PRESENTE.

